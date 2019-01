Ennek a 4 csillagjegynek csodás hete lesz

A Vízöntő a jövőjét tervezi a héten

Vízöntő jegyűként hamarosan a születésnapodat ünnepelheted, hiszen a Nap a jegyedbe lépett. Máris tervezheted a jövődet, de legalábbis érdemes lenne eldöntened, mit szeretnél elérni. Már a héten fontos beszélgetésekre kerülhet sor, amelyek igencsak feldobják a hangulatodat. Most még a stressztől, a nyomástól sem kell tartanod, felszabadultnak, vidámnak érzed magad. Valahogy minden áramlóan, könnyedén halad az életedben. Talán még nem tudod pontosan, mit remélhetsz, de azt már nagyon is tudod, hogyan kezeld könnyedén az előtted álló eseményeket.

A Szűz szorgosan dolgozik a héten

Szűz jegyűként egyre keményebben és szorgalmasabban dolgozol, ami ki is fog számodra fizetődni. Komoly eredményekre számíthatsz már ezen a héten. Az a valaki, aki mindenkor melletted áll, és támogat téged, valami egészen különleges dolgot mutathat meg, emlékeztetve arra is, hogy mennyire különleges és szerethető ember vagy. Ha most még nem érzed magadat igazán jól, a hét második felében szinte lebegni fogsz. Bámulatosan pozitív változások előtt állsz. Csak rajtad múlik, akarsz-e élni is a lehetőséggel.

A Mérleg fontos fordulóponthoz érkezik a héten

Mérleg jegyűként talán csapdában érzed magadat, hiszen nem tudod, a munkádra vagy a magánéletedre fordíts több energiát. Talán jóval többet is aggódsz a kelleténél, pedig csak észre kéne venned, a helyzet közel sem olyan rossz, mint hiszed. Az életed nagyon is érdekes és izgalmas fordulóponthoz érkezik a héten, most nagyon sokat tehetsz önmagadért, a lelked egészségéért. Sokkal boldogabb leszel, mint az elmúlt időszakban, amire minden okod meg is lesz. Légy önmagad, hiszen ez a legfontosabb. Mutasd meg bátran, ki rejtőzik a lelkedben.

Az Ikrek komoly változás előtt áll

Ikrek jegyűként komoly változásokra számíthatsz akár már ezen a héten. És te imádod a változásokat, könnyedén lépsz túl a múlton, és tekintesz az újdonságok felé. Könnyen lehetséges, hogy olyan meghívást kapsz, amit nem tudsz visszautasítani. Lehet ez baráti találkozó, de akár utazás is, annyi bizonyos, emlékezetes esemény vár rád. A lehetőség ott van a kezedben, kizárólag rajtad múlik, hogy élsz-e vele. Fogadd el, pillanatig se hezitálj. Komoly lépést tehetsz a boldogságod, a siker felé.

(via awareness act)