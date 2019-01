Mit látsz a tintafoltban? Válaszod pontosan elárul téged

A tintafoltok rejtélyét Herman Rorschach svájci pszichiáter vizsgálta igazán mélyen és alaposan. Úgy gondolta ugyanis, hogy amit a tintafoltban látnak a kliensek, nagyon pontosan meghatározza a személyiségüket is.

Nos, az, hogy mit látsz bele egy ártatlannak tűnő tintafoltba, a személyiségedtől, a tudattalanodban rejlő információktól is függ. Nézd meg ezt a különleges képet, vizsgáld meg, vajon ki tudsz-e belőle venni bármilyen részletet. Döntsd el, mit látsz a pacában. Ebből az egyszerű személyiségtesztből újabb érdekes információt tudhatsz meg magadról. A feladat most is mindössze annyi, hogy válaszolj a kérdésre: mit látsz először a képen? Lényeges, hogy ezúttal is az első benyomásodra figyelj.

Ezt árulja el a személyiségedről a szerelmes pár

Ha a szerelmes pár alakját látod a furcsa képen, elmondható a személyiségedről, hogy te nagyon komolyan veszed a párkapcsolatot. Sosem mennél bele hirtelen ötletből egyetlen kapcsolatodba sem, hiszen a szerelem számodra különleges jelentőséggel bír. Az is biztos, akit társadnak választasz, az életed egyik legfontosabb része lesz.

Ezt árulja el rólad a robbanás

Amennyiben egy robbanást vélsz felfedezni ezen a furcsa a képen először, szinte bizonyos, hogy nagyon könnyű rád ijeszteni. Még az apróbb zörejektől is összerezzenhetsz. Talán kicsit feledékeny is vagy, de az is biztos, hogy nem szívesen töltöd az idődet olyan dolgokkal, amelyeknek nem látod a végeredményét. Könnyen lehet, időnként konfliktusba kerülsz önmagaddal.

(via bright side)