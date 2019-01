Heti pénzhoroszkóp 2019. január 21–27.: A barátokon keresztül jön a pénz a héten

Kos

Azokat a feladatokat, amelyek nem okoznak örömet neked, valaki más sokkal boldogabban és sokkal jobb minőségben elvégezné. Kos jegyűként igaz ez a munkádra is, tehát érdemes erről beszélned a kollégákkal.

Bika

Bika jegyűként vegyél példát pénzügyekben egy baráttól vagy barátnőtől. Ő mostanában megoldott egy nehéz helyzetet, és sikerült kiküszöbölnie egy olyan problémát, ami most a te életedben is megjelent. Ha példát veszel róla, könnyedén megoldod ezt a helyzetet.

Ikrek

Gyorsan el akarsz intézni egy adásvételt, de valami miatt ez most nem megy olyan gyorsan. Ikrek jegyűként talán a bankod nem intézi gyorsan az átutalást, talán a papírokkal akad némi keveredés, mindenesetre most lassabban mennek a dolgok, mint szeretnéd.

Rák

Rák jegyűként szívesen adsz kölcsön másoknak, de csak akkor érdemes kölcsönadnod, ha tudod, egy héten belül meg is kapod, amit kölcsönadtál. Nincs értelme, hogy ennél hosszabb távra hitelezz, hiszen a hosszabb hitelekkel csak bonyodalom lesz.

Oroszlán

Sokkal eredményesebb vagy a héten, mint hitted volna. Oroszlán jegyűként lassan kezdesz belejönni, hogy mit és hogyan kell tenned, és abba is, hogyan bánj a lehető legjobban a pénzzel. A héten ügyesen tartod kezedben a pénzügyeidet.

Szűz

Nagyon sokat kell segítened valakinek, legalábbis te ezt hiszed. Szűz jegyűként ideje elválnod a másik embertől, legalábbis a pénzügyek tekintetében. Itt az ideje teret hagynod a neki, hogy felnőjön a komoly pénzügyi döntésekhez.

Mérleg

Mérleg jegyűként most talán túl sok mindent csinálsz egyszerre, emiatt nem látod még az eredményét a sok befektetett munkának. Ha ezen a héten nem is, a jövő héten már pénzt láthatsz abból, amit most teszel. Ezért érdemes a héten mindent sokkal lelkesebben csinálnod.

Skorpió

Skorpió jegyűként régóta tervezed, hogy 2019-ben végre meghozol egy komoly pénzügyi döntést. Már ez a hét alkalmas erre. Ez a hét alkalmas, hogy ezt a döntést meghozd és végig is vidd. Ezen a héten érdemes újítanod, és változtatnod a dolgokon.



Nyilas

Nyilas jegyűként van némi dugipénzed, és azt hiszed, most hozzá kell nyúlnod ehhez a félretett pénzhez. De ez nem igaz. Valójában most még nem kell elővenned a tartalékaidat. Most még mindent meg tudsz oldani anélkül is, hogy ki kellene venned ebből a pénzből.

Bak

Több pénzt kellene az egészségedre és a testedre költened. Bak jegyűként ezen a héten mindenképpen figyelj rá, hogy jó minőségű, vitamindús zöldségeket vegyél, de most költs a testmozgásra is. Ideje elkezdened sportolni, és talán vehetnél egy éves bérletet is.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként nem kell hagynod, hogy mások mondják meg, mire költsd a pénzedet. Megteheted, hogy te döntöd el, mi fontos neked, és mi az, amire nem költesz. Azokat pedig, akik bele akarnak szólni a pénzügyeidbe, nagyon kedvesen kérd meg, inkább valami mással foglalkozzanak.

Halak

Végre tisztán látod, mire van kedved költeni, és mi az, amire nincs. Halak jegyűként végre tisztán látod azt is, mire éri meg költened, és mire nem. Végre pontosan tudod, mihez akarsz kezdeni a pénzeddel, és ez a tisztánlátás sokat segít neked a héten.