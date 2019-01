Heti horoszkóp 2019. január 21–27.: Teljes holdfogyatkozással kezdődik a hét

KOS

Szokatlanul indul az újabb hét: hétfőn kora reggel telihold és teljes holdfogyatkozás lesz. Ez az egész 8:48-ig lezajlik, de sajnos még egész nap érezteti feszítő hatását. Szerencsére téged nem érint közvetlenül, de lehetnek a közeledben feldúlt emberek. Az egyensúly mindig helyreáll, természetesen ezúttal is. Kedden hajnalban egy szuper tűz bolygóháromszög (Kos Mars és Uránusz – Oroszlán Hold – Nyilas Vénusz és Jupiter) kárpótol téged. Szóval nem lesz okod panaszra. Hétvégén szerelmi civódás adódhat, jobb, ha kitérsz a viták elől.

BIKA

Nem érdemes szépíteni: a hétfő kora reggeli telihold és teljes holdfogyatkozás fojtogatóan hat rád. A hivatásod és a magánéleted okoz fejtörést, de nem kell aggódnod, másnapra nyoma sem lesz az egésznek. Számodra a hét tökéletes napja a csütörtök lesz, hiszen dupla szuper fényszög lesz az égen: Hold–Szaturnusz és Hold–Plútó. Ekkor minden a kezedre játszik, terv szerint haladnak a dolgaid. Csak ne bízd el magad! A hétvége szerelmet hozhat neked, különösen vasárnap. Kérdés, vajon aktuális-e…?

IKREK

Mindenki tudja, hogy teljes holdfogyatkozással indul a hét, ami számodra a közlekedésben mutat zűrzavart. Kora reggel éberen menj akár gyalog, akár autóval indulsz útnak, és aznap végig figyelmesnek kell lenned. Még jó, hogy ennek keddre vége. A hét közepén csupa érdekes emberrel lesz dolgod, majd pénteki dupla kedvező fényszögek (Hold–Merkúr, Nap–Hold) neked is kedveznek. A siker felülmúlja az elvárásaidat. Hétvégén csinálj olyan programot, amit gyerekkorodban szerettél, hiszen ez a felhőtlen gyereket hozza elő belőled.

RÁK

Vigyázz, mert kellemetlenül érinti a pénzügyeidet a hétfő kora reggeli telihold, ami teljes holdfogyatkozással párosul. Ennek tudatában körültekintően költekezz, vagy még jobb, ha elő sem veszed a pénztárcádat. Már másnap reggel meglesz az eredmény: szuper bolygóháromszög (Kos Mars és Uránusz – Oroszlán Hold – Nyilas Vénusz és Jupiter) pozitív anyagi mérleget jelez. A hét közepén kiegyensúlyozott leszel, ami hatékonnyá tesz. Hétvégén egy szombati bolygószembenállás (Hold–Mars) feszültséget mutat a családon belül. Légy résen.

OROSZLÁN

Túlzás nélkül kijelenthető, számodra a hét, a hónap, sőt az év legkritikusabb napja a hétfő lesz. A telihold is elég meredek, amit tovább fokoz a hajnali teljes holdfogyatkozás. De másnap az egésznek szerencsére vége, és egy szuper bolygóháromszög (Kos Mars, Uránusz – Oroszlán Hold – Nyilas Vénusz, Jupiter) kárpótol a nehézségekért, sőt még szerdán is érezheted a jótékony hatásokat. Pénteken egy újabb szuper fényszög támogat téged, szóval most valóban happy endre számíthatsz. A szombati bolygószembenállás (Hold–Mars) óvatosságra int az utakon.

SZŰZ

Ugye tisztában vagy vele, hogy kissé hipochonder vagy? Ezen kéne változtatnod, mert a hétfői telihold és teljes holdfogyatkozás elég ijesztő lehet. Tudd, hogy ez múló állapot, hiszen kedden már a legkiválóbb konstellációk lesznek az égen, amelyek megerősítenek, hogy csupán téli vitaminhiányról van szó. Ezt gyorsan pótolhatod, ha sok nyers zöldséget és gyümölcsöt eszel. Minél természetesebb formában, annál jobb. Csütörtökön a dupla kedvező fényszög megnyugtat. Hétvégén a pénzügyek foglalkoztatnak, most se ess túlzásba!

MÉRLEG

Jó neked, mert megúszod a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozást. Csakhogy lesznek a közeledben ingerlékeny, sőt kibírhatatlan emberek, velük elnézőnek kéne lenned. Kedden és szerdán olyan kitűnő fényszögek lesznek az égen, amelyek baráti segítséget mutatnak. Fogadd el a támogatásukat. Csütörtökön a higgadtság, pénteken a nyitottság a siker kulcsa. Te mindkettőben jó vagy. Úgy tűnik, a péntek lesz számodra a hét legfényesebb napja. Hétvégén egy szombati Mérleg Hold – Kos Mars szembenállás konfliktus veszélyét jelzi.

SKORPIÓ

Téged megviselhet a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozás. A múlt és a jövő egyszerre nyomaszthat, mégse add át magad az aggódásnak! Már kedden hajnalban egy szuper bolygóháromszög (Kos Mars, Uránusz – Oroszlán Hold – Nyilas Vénusz, Jupiter) a pénzügyeidben mutat kedvező tendenciát. A bolygóháromszög a legkedvezőbb konstelláció az asztrológiában. Csütörtöktől a Merkúr fontos híreket szállít ingatlanügyekben. Hétvégén szombaton kéne pihenned, mert a vasárnap kifejezetten mozgalmasnak látszik.

NYILAS

Vigyázz, mert a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozás balesetveszélyt jelez! Ha közlekedsz, legyél minden eddiginél elővigyázatosabb! Kedden hajnalban már egy szuper bolygóháromszög (Kos Mars, Uránusz – Oroszlán Hold – Nyilas Vénusz, Jupiter) dominál, ami neked szerencsés eseményeket hoz. Ez még szerdán is érvényes lesz, most valóban melletted áll a szerencse. Élj vele, de ne élj vissza vele! A hét második felében a pénzügyi gondok megoldódni látszanak. Hétvégén a szombat tevékenynek, a vasárnap lazulósnak ígérkezik…

BAK

Mindenki a hétfői teljes holdfogyatkozással foglalkozik. Kevesen értik, ez nem annyira pazar, mint inkább óvatosságra intő égi jel. Neked a pénzeddel kapcsolatosan kell mértékletesnek lenned. Viszont szerencsére múló ügy. Már kedden és szerdán kitűnő konstellációk megnyugtató tendenciát szimbolizálnak. A csütörtök lesz a kedvenc napod a dupla fényszögnek köszönhetően: Hold–Szaturnusz, Hold–Plútó. Hétvégén egy szombati bolygószembenállás (Hold–Mars) konfliktus veszélyét vetíti előre. Maradj mindenáron békés!

VÍZÖNTŐ

Olyan kíméletesen kell viselkedned, mintha „borsószem királykisasszonyokkal” lenne dolgod hétfőn. Ugyanis a kora reggeli teljes holdfogyatkozás hiperérzékeny emberekkel hoz össze. Kedden és szerdán ennek helyébe ismét derű és barátság lép. Olyan lesz, mint a mesében: „Jó tett helyébe jót várj!” A hét második felében, pénteken dupla kedvező fényszög (Hold–Merkúr, Nap–Hold) kedvező hangulatot mutat. Hétvégén egy szombati Hold–Mars-szembenállás baleset veszélyét jelzi. Most legyél nagyon körültekintő!

HALAK

Mivel ritka, ezért nagy horderejű a hétfő hajnali teljes holdfogyatkozás, ami téged szerencsére elkerül. Azonban többen nehezen fogják viselni a feszültséget, a nyomást és a stresszt. Szerencsére kedden ennek nyoma sem lesz. Majd a hét közepén valaki nagy hatással lesz rád a Szűz Hold szerint. Vagy azért, mert vonzó, vagy azért, mert épp ellenkezőleg, kifejezetten taszít. Lényeg, hogy ne terelje el a figyelmedet! Szombaton egy bolygószembenállás (Hold–Mars) hajlamosít meggondolatlan költekezésre. Jobb lenne, ha ellenállnál…