Révbe ér a Halak 2019-ben

Kedves Halak! Ha 2018-ben igáslóként küzdöttél, idén végre learathatod a kemény munka gyümölcsét. Egészen december 2-ig a Nyilasban járó Jupiter támogatását élvezed a munkádban, a bolygó idén igazán szerencsés fényszögekkel segít téged.

Fellendül a Halak élete 2019-ben

Március 7-től az Uránusz a Bika jelébe lép, amelynek köszönhetően stabilizálódnak a pénzügyeid. Az elmúlt 7 évben még kihívást jelentett megfognod a pénzt, a tavasszal kezdődő 7 évben jóval egyszerűbb lesz egyensúlyba hoznod a bevételeket és a kiadásokat. Következetesebb és meggondoltabb leszel, így végre elindulsz a pénzügyi fellendülés, a jólét felé. Az anyagi sikerek mellett számos csodás utazás vár rád, de a kommunikációs készséged is hatékonyabbá válik.

Így alakul a Halak karrierje 2019-ben

A Jupiter tehát szerencsés időszakot vetít eléd a karriered tekintetében, és segít felismerni mindazt, amit valóban megérdemelsz. Arra azért mindenképpen figyelj, hogy ne szálljon fejedbe a dicsőség, maradj továbbra is két lábbal a földön. 2019-ben két holdfogyatkozás is látható majd az égen – az első éppen a mai napon, január 21-én reggel történt -, amelyek az inspirációban, a kreativitásod kibontakoztatásában támogatnak téged. Az Uránusz jegyváltását követően pedig arra is ráébredsz, hogy a régi módszerek elavultak, azokat nem tudod az előrehaladásod érdekében használnod. Új utakat, új lehetőségeket keresel és persze találsz is a munkád során.

Meglepetéseket hoz a Halak szerelmi élete 2019-ben

Mindegy, hogy egyedül vagy párban élsz, a szerelmi életedben számos meglepetésben lesz részed 2019-ben. Halak jegyűként a vonzerődet erősíti a Merkúr, ugyanakkor a bolygó 2019-ben három alkalommal is retrográd mozgást végez: március 5-28., július 7-31. és október 31-november 20. között. Ezekben az időszakokban ismét előtérbe kerülhet a múlt, amely ugyanakkor újabb lehetőséget ad, hogy lezárd, amit még nem zártál le. Aggodalomra semmi ok, pontosan tudod majd, mit és hogyan mondj és fejezz ki, levelezés helyett viszont most érdemesebb a személyes beszélgetéseket választanod. A non-verbális kommunikációt tökélyre fejleszted, csak annyit mutatsz magadból, amennyit akarsz, amivel könnyedén elkerülheted a félreértéseket. A múlt lezárásával az új kapcsolatoknak nyitsz teret. Hidd el, érdemes lesz…

(via refinery)