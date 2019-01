Ilyen hatással lesz a csillagjegyekre a hétfő reggeli teljes holdfogyatkozás

Holdfogyatkozás telihold idején jön létre, amikor a Nap és a Hold közé kerül a Föld, ezzel árnyékot vet a Holdra. Holdfogyatkozáskor a Föld árnyékának fénytörése miatt egyre vörösesebbnek tűnik a Hold. A hétfői teljes fogyatkozás – budapesti idő szerint 05:41–06:43 között – 62 percig tart, de előtte és mögötte a részleges fogyatkozással együtt összesen 5 óra 12 percen át figyelhető meg a jelenség (hajnali 3 óra 36 perckor kezdődik és reggel 8 óra 48 percig tart). Azonban a Hold 7:30-kor lenyugszik, az égitest innentől már nem látható az égbolton.

A teljes holdfogyatkozás a csillagjegyeket más és más életterületen és másképpen érinti. Íme a részletek.

KOS

Szerencsés vagy, mert a holdfogyatkozásból kimaradsz. Természetesen nem úszod meg teljesen a gyerekek és gyerekes felnőttek miatt. Ők vonzzák a bajt. Nem óvhatod meg őket, de felhívhatod a figyelmüket. Most fogalmazz másképp, hogy komolyan vegyenek. Aggódnod nem kell. Tudd, hogy az aggodalom negatív, lehúzó energia, ezért inkább drukkolj nekik, hogy meg tudják oldani a rájuk váró kihívásokat! Közben ne ítélkezz, és ne okoskodj! Ha így tennél, kivívnád a rosszallásukat, és konfliktusba keverednél velük.

BIKA

A teljes holdfogyatkozás kellemetlenül érint téged, ami két dologból ered. 1. A múlt és a jövő egyszerre nyomaszthat, holott pontosan tudod, csak a jelenben tehetsz bármit. Sem a múltban, sem a jövőben nem cselekedhetsz. Ennek felismeréséhez higgadtnak kell maradnod. 2. A karriered építése és a családod párhuzamosan igénybe vesz. Ez nemes, de nehéz feladat, ami cseppet sem új, csak a teliholdas holdfogyatkozás miatt most borúsabban látod mindkettőt. Emlékeztesd magad, hogy ez a pesszimizmus is múlandó!

IKREK

Minden telihold balesetveszélyt szimbolizál. A hétfői telihold teljes holdfogyatkozással nehezítve fokozott óvatosságra int. Most a szembe jövő emberekre és járművekre kell ügyelned. Közben a kommunikációd is nehezített pályán zajlik. Jelenleg nem elég érthetően, közvetlenül fogalmaznod, nagyon fontos észrevenned, a másiknak mire van szüksége. Nem az számít, milyen kellemes a stílusod. Beszélj arról, ami segít a környezetednek a felismerésekben. Ez egy igazán nemes küldetés.

RÁK

A te szempontodból a pénzügyek területén mutat gondokat a teljes holdfogyatkozás. Aggodalom helyett fogj papírt és tollat, ülj le, szánj időt, hogy összeírd a várható bevételeidet és a kiadásokat. Ha feketén-fehéren látod ezeket, egyszerűbb prioritást felállítanod. Nem kell Excel-táblázatot készítened, persze jó móka lenne, ha megtanulnád ezt is. Amikor valami újat tanulsz, új dimenzió nyílik meg előtted. Könnyen lehet, éppen ez inspirál és villanyoz fel. Próbáld ki! Elégedettséget és büszkeséget érzel majd.

OROSZLÁN

Legérzékenyebben téged visel meg a teljes holdfogyatkozás, hiszen most az Oroszlán jegyében a teliholdnak ki kéne teljesednie, ragyognia kéne. Ehelyett elsötétül, amikor földárnyékba kerül hétfőn kora reggel. Ettől elkomorodhatnál, és az hihetnéd, minden összefogott ellened. Pedig erről szó sincs. Az égi folyamatok nem akarnak megleckéztetni. Inkább arra akarnak rávezetni, hogy az életben normális, ha olykor a dolgaid nem a „normális”, elvárt módon történnek. Ettől még nem lesz világvége. Még ha pillanatnyilag úgy is tűnik…

SZŰZ

Attól, hogy közhely, még igaz, hogy az egészséged és a munkád alapvető fontosságú. Ezek nélkül nem tudsz helyt állni. Szóval jogos, hogy vigyázol magadra, és megbecsülöd a munkádat. Máskülönben elveszítheted valamelyiket. Nem kicsi a tét. Megéri ezt időben tudatosítanod. Hétfőn kora reggel lesz a holdfogyatkozás, de a hatása az egész napodra érvényes. Vagyis nem elég reggel észnél lenni, és nem is kéne közben paranoiássá válnod. A félelem leblokkol, gúzsba köt. Inkább emeld a rezgésedet pozitív mantrákkal!

MÉRLEG

A hétfői teljes holdfogyatkozás szerint nem te, hanem egyik barátod, kollégád bajba kerülhet. Úgy tűnik, te most sokkal optimistább vagy, de ettől még nem kéne kioktatnod őt. Jobb lenne, ha meghallgatnád, és valahogy rávezetnéd a megoldásra, hiszen csak azt tudja megcsinálni, ami az ő felismerése, és amire már készen áll. Ezzel párhuzamosan követned kellene a saját álmaidat. Hol tartasz az újévi fogadalmaiddal? Nem az számít, mit fogadtál meg, csak az, amit megígértél önmagadnak…

SKORPIÓ

Szenzációsnak biztosan nem neveznéd a hétfői teljes holdfogyatkozást. Össze kell szedned magad, hogy ne ess kétségbe. A telihold eleve borúlátóvá tesz, de a holdfogyatkozástól elsötétül a világ, ahogy a telihold. Számodra a nehézségek és a pesszimizmus inspiráló hatásúak. Ebből erőt meríthetsz. Te ebben utolérhetetlenül jó vagy. Megint jól jön a szarkasztikus humorod. Mondd azt, „Ha a sors citromot ad, kérj hozzá Martinit!”, akkor is, ha őrültnek néznek a többiek! Úgyis hozzászoktál már ehhez…

NYILAS

Vannak külfölddel kapcsolatos terveid? Ha igen, a teljes holdfogyatkozás most igencsak keresztülhúzhatja a számításaidat. Jobb lenne, ha nem a sors büntetésének tekintenéd. Inkább át kéne gondolnod, hogy a terveid mely részei hibásak, túlzóak, irreálisak, utópisztikusak. Lehet, nem csak a külföld aktuális. Lehet, épp a továbbtanulás gondolata motoszkál a fejedben. Mindegy, hány éves vagy, sosem késő tanulni. A holdfogyatkozás ellenére sem szabad feladnod az álmaidat. Holnap úgyis csodás napra ébredsz…

BAK

Könnyű dolgod van, mert a holdfogyatkozás nagy ívben elkerül téged. Ebből a pozícióból viszont könnyen eshetsz a hibába, hogy a többieket elítéled. Ne tedd! Hiszen oly sokszor bebizonyosodott már, te is kerülhetsz bajba. Nem csak a szerencse forgandó, a nehezített pálya is „rotációban” működik. De te ezt pontosan tudod. Csak ne felejtsd el! Közben a holdfogyatkozás kikezdheti a pénztárcádat: váratlan kiadásod adódhat. Lehet, ezt most nem védheted ki. Ha kötelező, ess túl rajta, és ne morogj!

VÍZÖNTŐ

A születésnapod közelében a Nap a Vízöntőben jár, ezért te nem vagy elszenvedője a teljes holdfogyatkozásnak. Mégis bevonódsz, akár akarod, akár nem. Ez azt jelenti, hogy a párod vagy egy másik számodra fontos ember mélypontra kerül. Könnyen lehet, nem tudsz segíteni neki. Sőt bármit mondasz, csak olaj a tűzre. Vagyis most ki kell bírnod: jobb, ha csendben maradsz, akkor is, ha provokál, téged okol! Tudd, hogy nem tehetsz róla, de nem tehetsz ellene sem! Keddre az egésznek nyoma sem lesz…

HALAK

A teljes holdfogyatkozás számodra csupa titokkal lesz tele. Mivel imádod a misztikus dolgokat, nem bánod. Azonban mindazt, amire rájössz, azokat a titkokat, amiket megfejtesz, titokban kell tartanod. Minden szinten és minden vonatkozásban diszkrécióból vizsgázol. Szóval nem szabad kilocsognod semmit. Az egészben épp ez lesz a legnehezebb, hiszen szereted megosztani minden gondolatodat. Most ne tedd! Szerencsére csupán egyetlen napról van szól. Kedden ez az egész kihívás elillan. A hétfőt kell csak kibírnod.