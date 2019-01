Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. január 19-20.: Kiderülnek a szerelmi titkok

Kos

A szerelemben nincs olyan, hogy „mi lett volna, ha”. Nem véletlenül vagy ott, ahol, és nem véletlenül történik a szerelmi életedben az, ami történik. Most kell felismerned, hogy te irányítod az eseményeket, és te határozhatod meg, milyen szerelmi életre vágysz.

Bika

Meg kell mondanod, mi bánt, hiszen a párod pontosan érzi, hogy valami nyomja a bögyödet. Azzal, ha beszélsz végre a témáról, lehetőséget adsz mindkettőtöknek a fejlődésre és arra, hogy meggyógyítsátok a kapcsolatok nehézségeit. Ne szalaszd el kiváló alkalmat.

Ikrek

Itt az ideje, hogy egy kicsit önzőbb legyél, és nagyobb, fontosabb szerepet követelj magadnak a párkapcsolatodban. Sokáig lemondtál a vágyaidról, de most elérkezett az idő, hogy ismét előtérbe kerüljenek ezek a vágyak, és megvalósítsd, amiről eddig csak álmodtál.

Rák

A párod mindig ugyanazt ismételgeti, aminek természetesen megvan az oka. Most el kellene gondolkodnod, hogy mi az, amit mindig mond, és miért engeded el ezt a füled mellett. Érdemes jobban figyelni a szerelmedre, és érdemes komolyan venned minden szavát.

Oroszlán

Nem vagy benne biztos, hogy mit szeretnél a párodtól vagy a szerelemtől magától. Most átalakulóban vannak a kapcsolataid, ami azzal jár, hogy átalakul az is, amit a szerelemtől és párodtól vársz. Engedd meg magadnak, hogy felfedezd, most mi a legjobb neked a szerelemben.

Szűz

Óvatos lépésekkel haladtok egy nagyon szimpatikus irányba valakivel. Kezded úgy érezni, mindaz, amire vágysz, most valóban megvalósítható. Kezded úgy érezni, minden a jó irányba halad. Most kellene erről beszélned a társaddal, azzal, akivel együtt járjátok ezt az utat.

Mérleg

Olyan sokat tennél, hogy boldognak láthass valakit, de fel kell ismerned, senkit sem lehet boldoggá tenni a saját akarata ellenére. Senkit sem lehet boldoggá tenni, ha ő maga még nem alkalmas a boldogságra. Ő az egyetlen, aki boldoggá teheti most saját magát.

Skorpió

Engedd meg magadnak az őszinteség luxusát. Néha azt hiszed, hazudnod kell annak érdekében, hogy a dolgok jól alakuljanak. De ez nem igaz. Az őszinteség mindig kifizetődik. Talán nem azonnal, de hosszú távon egészen biztosan az őszinteség éri csak meg.

Nyilas

Most annak örülnél a legjobban, ha minden figyelmeddel a szerelmedhez fordulhatnál, és ha minden figyelmedet csak kettőtökre fordíthatnád. Talán nem a szombat lesz a legalkalmasabb erre, de vasárnapra valóban meg tudjátok szervezni, hogy csak egymásra figyeljetek.

Bak

Tedd fel magadnak a kérdés, mi a legfontosabb neked egy párkapcsolatban. Meg fogsz lepődni a válaszon, és a szerelmed is meg fog lepődni a válaszodon. Itt az ideje, hogy újra átbeszéljétek, melyikőtök mitől érzi magát szeretettnek egy kapcsolatban.

Vízöntő

Sokkal több időd van magadra, mint azt optimálisnak tartanád. Lassan elkezdhetsz azon is gondolkodni, talán újabb szerelemre is nyitnod kellene. Legalábbis, ha szingli vagy. Ha párkapcsolatban élsz, most az a feladatod, hogy visszahozd a szenvedélyt a kapcsolatotokba.

Halak

Egyre inkább vágysz a szerelmed ölelésére. Ha szingli vagy, ez a vágy égetően erős lehet, hiszen talán már évek óta hiányzik a szerelem boldogító érzése. Most engedd meg magadnak, hogy felismerd, mi minden hiányzik a szerelmi életedből. Hamarosan mindezt megkaphatod.