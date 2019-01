Nagy változás kezdődik a Vízöntő életében 2019-ben

Kedves Vízöntő! Uralkodó bolygód, az Uránusz tavasszal a Bika jelébe lép, ami igencsak jelentős változásokat hoz az életedben. Március 7-től a család, az otthon válik egyre fontosabbá. Az elmúlt 7 évben inkább arra koncentráltál, hogyan fejezd ki magadat, hogyan közvetítsd az ötleteidet mások felé. A 2019 tavaszától kezdődő 7 évben az életed alaposan átalakul, változhat a párkapcsolatod, ahogyan bármilyen családi kapcsolatod is. Érdemes megragadnod az adódó lehetőségeket, és élned a változásokkal.

A Vízöntő gyűjti a barátokat 2019-ben

A Jupiter bolygó 2018. november 8-án lépett saját jelébe, a Nyilasba. A nagy szerencse bolygója egészen december 2-ig támogatja az új baráti kapcsolatokat, a kommunikációt. Idén talán a megszokotthoz képes is nagyobb kedvvel veted magad a társasági életbe, ismerkedsz, bővíted a kapcsolataidat. Érdemes, hiszen valódi támogatókra lelhetsz.

Így változik a Vízöntő karrierje 2019-ben

Vízöntő jegyűként szívesen haladsz a változásokkal, az újdonságokkal. Amellett, hogy a Plútó bolygó hatására valódi újjászületést élhetsz meg az elkövetkező időszakban, a karrieredben is érezhető változásokat tapasztalhatsz. A bolygó április 24. és október 3. között hátráló, vagyis retrográd mozgást végez, ami számodra újabb lehetőséget kínál egyrészt a spirituális fejlődésed területén, másrészt a munkádban. Idén a vágyott pozícióban találhatod magadat, nagyot léphetsz előre. A pénzügyeket a Neptunusz bolygó befolyásolja 2019-ben, amely saját jelében, a Halakban járva időnként meggondolatlan költekezésre késztet téged. Mindenképpen figyelj a pénztárcádra január 13-án, június 16-án és szeptember 21-én, amikor is veszteségeket mutatnak a bolygók. Nem árt önuralmat gyakorolnod, és kicsit visszafogni idén a költekezést. A stabil jövő érdekében teszed.

Változatos a Vízöntő szerelmi élete is 2019-ben

Párkapcsolatodra, a szerelmi életedre a Nap fényszögei hatnak idén a legerőteljesebben. 2019-ben három napfogyatkozás látható majd az égbolton, ami számodra meglehetősen hullámzó érzelmeket hozhat. Ha párkapcsolatban élsz, most még fontosabb, hogy figyelj magadra, a társadra, és nem menj bele fölösleges vitákba, veszekedésekbe. A béke, a nyugalom mindennél fontosabb. Ha üresnek érzed a kapcsolatodat, vigyél bele színt, tölts minél több időt a pároddal, légy vele figyelmesebb, és főként mutasd meg végre önmagadat, felejtsd el a pókerarcot, a modorosságot. Ha még keresed a társadat, a napfogyatkozások lehetőséget adnak, hogy más fényben, más megvilágítással tekints a párkapcsolatokra. Rájössz, hogyan oszd be az idődet az élet más területein, hogy jusson idő a valódi érzelmekre is.

(via refinery)