Az asztrológusok szerint ennél a 3 csillagjegynél nincs érzékibb

A Bika a legérzékibb csillagjegy

A Bika kétségtelenül a legérzékibb a csillagjegyek között – az illatokra, az ízekre, a látványra és a hangokra is ő a legfogékonyabb, és természetesen neki van a legkifinomultabb ízlése is ezek terén. A hálószobában órákig képes romantikázni, ahogy az élet más területein is, úgy itt sem siet el soha semmit…

A Skorpió lehengerlő csillagjegy

Míg a Bika lassan és megfontoltan hódít, a Skorpió szinte úthengerként nyűgözi le a párját. Ő az, akibe nagyon könnyű belehabarodni, hiszen lelkesedésével, a belőle áradó tűzzel tényleg magával ragadja a másikat. A hálószobában is nagyon szenvedélyes és hitetlenül figyelmes szerető, de igazán csak azzal képes megélni az érzékiséget, aki a lelkét is megérinti.

A Halak kisugárzása ellenállhatatlan

Olyan, mintha az álmodozó Halak minden mozdulata, érintése, szava egy magasabb szinten vibrálna, amikor kettesben tölti az idejét a szerelmével. Bár esetében az érzékiség természetességgel párosul, azt is pontosan tudja, hogyan kell viselkednie, hogy elcsavarja a kiszemeltje fejét.

