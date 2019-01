Mit látsz először a képen? Inspiráló részletet árul el rólad

Számos, a lélek rejtelmeit vizsgáló kutatás igazolja, ugyanaz a kép vagy rajz más és más benyomást tesz rád, mint például a közvetlen környezetedben élőkre. Más színek, más részletek ragadhatják meg figyelmedet elsőre, mint mondjuk a párodnak.

A személyiségedtől, a tudattalanodban rejlő információktól is függhet ugyanis, milyen részleteket pillantasz meg először az adott képen. A szemed valójában a teljes képet látja, agyad mégis csak bizonyos részleteket képes felfogni az első pillanatban. De pontosan ebben rejlik a valódi mélység, és ez az, ami a legpontosabban jellemez téged. Ebből az egyszerű személyiségtesztből most újabb érdekes információt tudhatsz meg önmagadról. A feladat most is csupán annyi, hogy válaszolj a kérdésre: mit látsz először a képen? Fontos, hogy az első benyomásra figyelj.

Ezt árulja el a személyiségedről a baba

Ha a baba alakjára figyeltél fel először ezen a képen, elmondható a személyiségedről, hogy szívesen töltöd egyedül az időt. Nem érzel lelkiismeret-furdalást, amikor a saját igényeidre összpontosítasz, és azt teszed, ami számodra valódi örömet okoz, függetlenül a többiek elvárásaitól. Nem is kell bűntudatot érezned a viselkedésed miatt, sőt nagyszerű, hogy te mindenkor őszintén adod önmagadat.

Ezt árulja el rólad a szerelmespár

Amennyiben az ölelkező szerelmespárt láttad meg a képen először, nyilvánvalóan fontosak számodra a barátok, viszont a túlzottan hangos társaságot már nem kedveled. Biztosan van néhány a szívedhez közelálló barát, akikért bármikor tűzbe tennéd a kezed. A minőség számodra sokkal fontosabb a mennyiségnél. Úgy vagy vele, inkább legyen csak egy-két valódi barátod, mint óriási társaságod, ahol elveszettnek érzed magad.

Ezt árulja el a személyiségedről, ha a fákat láttad meg a képen először

Ha ezen az összetett képen a fákra irányult elsőként a figyelmed, minden bizonnyal nagyon pezsgő a személyiséged. Olyan ember lehetsz, aki mindenkor nyitott az új lehetőségekre, az új élményekre, tapasztalásokra. Számodra a változások nem jelentenek különösebb kihívást. Sőt, kifejezetten szereted a változásokat. A kiszámíthatóság untat, az újdonságokat, a változatosságot, az inspirációt keresed az életedben.

(via bright side)