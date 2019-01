Ezek a színek tökéletesen illenek a csillagjegyekhez

Kos

A Kos tűz jegy, ami egyet jelent a szenvedéllyel, az önbizalommal és az odaadással. Így nem meglepő, hogy a piros szín illik hozzád a leginkább. Azonnal tudod, mit akarsz, s addig nem nyugszol, amíg meg nem szerzed. A piros szín tehát egyfajta harci színed is, ha még kevés bézzsel vagy krémszínnel variálod, egyszerűen nem tudsz hibázni.

Bika

A Bika akkor nyugodt, ha természetes, földszínek veszik körbe. Stabilitás és komolyság jellemez téged, kézben tartod az életedet, időt szánsz olyan dolgokra, amit valóban szeretsz. Ezen tulajdonságaidat a fűzöld fejezi ki a legtalálóbban. Ha más színnel szeretnéd megfűszerezni, akkor a rágógumi-rózsaszínnel érdemes próbálkoznod.

Ikrek

Az Ikrek kíváncsi, beszédes és vidám természetű, s egy csöppet talán gyerekes is. A sárga szín segít kitűnni a tömegből, s egyúttal a kreativitásodra, a lendületességedre és a bátorságodra is utal. A sárga szín viseléséhez pedig nem kis bátorság kell, igaz? A világoszöld is remekül illik hozzád, hiszen ez a nyugodtabb, gyengédebb oldaladat jelöli. A két szín megfelelő kombinálása nem mindenkinek sikerül, ám nálad kivételt jelent.

Rák

A Rák uralkodó bolygója a Hold, így nem meglepő, ha ezüst vagy a fehér különböző tónusai állnak a legközelebb hozzád. Érzékeny lélek vagy, aki legszívesebben ki sem bújna a páncéljából, ám belülről nagyon is gondoskodó, hűséges és megbízható vagy. A Hold színe bölcsességet és ártatlanságot takar, s egy kis kék árnyalattal együtt tökéletesen kifejez téged.

Oroszlán

Az Oroszlán ragyogásra született, mindened a reflektorfény, s mindenből a legjobbat akarod. Imádod a luxust, az elegáns holmikat, szeretsz olyan élénk színekbe burkolózni, mint az arany vagy a padlizsán. Biztos lehetsz benne, ezeket a színeket mindenki észre veszi rajtad. Az arany és a padlizsán az erőt és energiát jelképezi, ám a benned rejlő kedvesség és nagylelkűség is kiolvasható belőlük.

Szűz

A Szűz az a csillagjegy, aki csak ritkán fejezi ki az érzéseit. A legapróbb részletekig elemzed a dolgokat, számodra csak a tökéletesség az elfogadható. A sötétzöld utal a komoly oldaladra, ám egyúttal megmutatja, mennyire fontos számodra a siker és az előrelépést. A barna a másik szín, amelyik igazán illik a személyiségedhez.

Mérleg

A levegő jegyű Mérleg rendkívül kommunikatív és intelligens típus, s egyúttal kedves és nyugodt. Ha teheted, mindenkor kerülöd a konfliktusokat, s mindent megteszel, hogy a felmerülő problémákat békésen rendezd. A pasztellrózsaszín, vagy a krémszín egy kis feketével megbolondítva a hozzád leginkább illő harmonikus színpárosítás.

Skorpió

Amikor a Skorpió színe kerül terítékre, nincs vita, nála egyértelműen a feketére esik a választás. Az érzelmeid, amelyek bármikor vulkánkitörést okozhatnak, s titokzatos személyiséged csak az olyan sötét színekkel fejezhető ki, mint a fekete, a lila vagy a rozsdabarna. Ezekkel a színpárosításokkal a világ tudtára adhatod a benned rejlő erőt, szenvedélyt és bonyolult személyiségedet.

Nyilas

A Nyilas optimista és merész csillagjegy. Tele vagy energiával, s a narancs árnyalataiban, mint a sáfrány vagy a vöröses narancs mutatsz a legjobban. A lelkesedés és az izgalom mellett a filozofikus kérdések sem hagynak téged hidegen, így csekély világoskékkel vagy bíborral bolondítva az előzőket, tökéletesen kifejezheted vidám természetedet.

Bak

A Bak ambiciózus és komoly csillagjegy. Kis időnek el kell telnie, mire felengedsz mások előtt. A föld szürke színében remekül mutatsz, amit kevés tengerkékkel vagy elefántcsont-színnel kombinálva tökéletes lesz az összhang. Ezekkel a csodás színekkel biztosan felhívod magadra mások figyelmét.

Vízöntő

Vízöntő jegyűként kiszámíthatatlan vagy, bármit is csinálsz, s ez az öltözködésedre is vonatkozik. Nemcsak egyféle stílust kedvelsz, így környezeted az évek során már hozzászokhatott, hogy valamit folyton változtatsz. A csillagjegyedet leginkább az ég színe, a világoskék fejezi ki. Ezüsttel, orgona-lilával kombinálva modern, egyedi hangulatot varázsolhatsz magadnak.

Halak

Érzelmes lelkedhez érzelgős színek illenek, az élénk színek Halak jegyűként nálad szóba sem jöhetnek, hiszen azok nincsenek összhangban a nyugodt természeteddel. A lágy vattacukor színárnyalatokra, mint a rózsaszín, a viola vagy a kék, mindenki felkapja a fejét körülötted, nem mellesleg bámulatosan kifejezi gyengéd, álmodozó oldalad.

(via culture astrology)