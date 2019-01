Fordulatokra számíthat a Bak 2019-ben

Kedves Bak! 2019 minden bizonnyal az őszinteségről szól majd. Megmutathatod a valódi arcodat, azt az őszinte és eredeti embert, aki ott rejlik a lelkedben. Uralkodó bolygód, a Szaturnusz a saját jegyedben járva a szabályok, a rend megőrzésére inspirál téged. Idén nagyon fontos, hogy tudatosan figyelj önmagadra, amikor pihenned kell, add meg magadnak a teljes kikapcsolódás örömét.

A Bak önmagára ébred 2019-ben

Az előtted álló évben bátran mutasd meg csillagjegyed pozitív és negatív tulajdonságait. Ne feledd, az egyensúlyhoz jó és rossz is hozzátartozik. Nagyon szép ideának tűnik a tökéletesség, de senki sem az – te sem. Fogadd el, és szeresd azt, aki vagy, minden jellemvonásoddal együtt. Akkor leszel képes valóban tudatosan irányítani és kezelni önmagadat, amikor ráébredsz erre a bölcsességre.

Március 7-én jegyet vált az Uránusz, a Bika jelébe lép. Az elkövetkező 7 évben érezhető változások történnek veled. Váratlan fordulatokkal, kihívásokkal is számolnod kell, pedig nem szereted a kiszámíthatatlanságot. Ez az időszak a rugalmasságodat, a kreativitást, a valódi szeretetet támogatja. Nincs miért aggódnod, sokkal erősebb és magabiztosabb leszel, mint valaha.

Így alakul a Bak karrierje 2019-ben

Az Uránusz a pénzügyeidet is segíti az elkövetkező időszakban. A Bika jelébe lépve változásokat hoz ugyan, de ezek a változások a pénzügyi stabilitásod megteremtését támogatják. Alapvetően jól bánsz a pénzzel, de most még fontosabb lesz a bevételek-kiadások aránya. Az anyagilag stabil, biztos jövőt alapozhatod meg, amelyhez új, innovatív és kreatív ötleteket kapsz. Élj a lehetőséggel, érdemes lesz. A karrieredet 2019-ben a Vénusz bolygó befolyásolja, mely idén szédületes tempóban, 16 jegyváltást megtéve halad előre a maga útján. Te is pontosan így teszel majd, haladsz szépen a karriered lépcsőfokain előre.

A szerelem megérinti a Bak lelkét 2019-ben

Bak jegyűként, ha tartós párkapcsolatban élsz, idén bővülhet a család. Gyermek születhet, új családtagok érkezhetnek a tágabb famíliába. Az is biztos, bőven lesz alkalmad türelmet gyakorolni, ami nem kis kihívást jelent majd számodra. A szerelmet jelölő bolygód, a Hold idén két alkalommal is fogyatkozik, elsőként néhány nap múlva, január 21-én lesz teljes holdfogyatkozás. Ha párkapcsolatban élsz, számodra a határaid kijelölésére alkalmasak ezek az égi jelenségek. Ha még keresed a társadat, rájöhetsz, mitől érzed igazán jól magad egy párkapcsolatban, és mit szeretnél valójában az új partnertől, aki hamarosan be is léphet az életedbe…

