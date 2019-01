4 csillagjegy, akiből csak úgy ömlik a szó

Az Ikrek

Az Ikrek nemcsak szeret beszélni, de ő nagyon profi a kommunikációban. Szinte folyamatos közlési kényszere van, amikor nem tudja kifejezni magát, türelmetlenségében felrobban. Ha véleménye van, annak hangot is ad, a vitákban pedig fáradhatatlanul érvel az igaza mellett. Imádja a pletykákat, időnként olyasmit is kifecseg, amit nagyon nem kellett volna.

A Mérleg

A Mérleg hiperközlékeny csillagjegy, szerinte mindenkinek joga van a tudáshoz, az információhoz. Mindez természetesen addig nagyon szép és jó, amíg nem tesz közhírré olyan titkokat is, amiket bizalmasan mondtak el neki. Márpedig vele is megesik, hogy olyasmit is kikotyog, amit jobb lett volna inkább magában tartani.

Az Oroszlán

Az Oroszlánt általában élvezet hallgatni, mert érdekesen és szórakoztatóan mesél, de azért nála is eljön az a pont, mikor sok lesz belőle. A gond, hogy ő egyáltalán nem érzékeli, mikor illene már a többieket is szóhoz engedni, és inkább úgy próbálja magánál tartani a mikrofont, hogy még tovább színezi a történeteit.

A Nyilas

Ha egyszer filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozik, a Nyilast képtelenség lelőni. Attól függetlenül jártatja a száját, hogy a közönsége nagyobb részét már rég elvesztette. Ha úgy érzi, nem értik meg, addig csűri-csavarja, magyarázza a gondolatait, amíg ki nem fullad. Vagy amíg magára nem marad.

yourtango