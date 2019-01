2019 legnagyobb nyertese a Nyilas

Kedves Nyilas! Felkészültél 2019-re? Bámulatos év áll előtted. Uralkodó bolygód, a Jupiter 2018. november 8-án lépett a jegyedbe, és el sem mozdul onnan egészen december 2-ig. Szóval, idén bármi megtörténhet, a szerencse kísér és támogat téged. 2019 csupa móka, kaland és szórakozás, azt teheted, amit igazán szeretsz: kedvedre utazhatsz és tanulhatsz. Valódi átalakulás vár rád, felégethetsz mindent magad mögött, amire nincs szükséged a jövőben, és teljesen új alapokat építhetsz magadnak.

Csodásan alakul a Nyilas karrierje 2019-ben

A Jupiternek hála, nem lesz okod panaszra 2019-ben, bármilyen feladatba is fognál, sikerrel megvalósíthatod. A csillagok szerint nagyon könnyen találod meg a közös hangot a többiekkel, és szívesen végzed csapatban a feladatokat. Mindenki kedvelni fog téged, hiszen ragyogsz, és igazán elemedben érzed magadat. Március 7-én az Uránusz a Bika jelébe lép, a következő 7 év számodra a kísérletezésről is szól majd, hiszen számtalan lehetőséget kapsz, hogy új módszereket, technológiákat próbálj ki a munkádban. Ne ijesszen meg a változás szele, éppen ezzel juthatsz egyre följebb és följebb a karriered lépcsőfokain. Az új eszközökkel hatékonyabban kezelheted az idődet, és a céljaidat is könnyebben érheted el.

Szerelem vár a Nyilasra 2019-ben

Ha még egyedül élsz, és keresed a párodat, Nyilas jegyűként csodás találkozásban lesz részed 2019-ben. Talán épp az egyik utazásod során ismerkedsz meg a nagy szerelemmel. Ha párban élsz, idén ne hagyd, hogy a társad mindenféle kifogásokkal lerázzon téged, vidd őt magaddal, éljétek át a kalandokat együtt. A közös élmények és tapasztalatok idén nagyon sokat lendítenek a kapcsolatotokon. Akár már most januárban megtervezheted az utazásokat, járjátok be, fedezzétek fel a világot együtt. Ennél jobb alkalmat keresve sem találhatnál. Veszélyes bolygóállásokat jelez a horoszkóp március 5-28., július 7-31. és október 31-november 20. között. Ezekben az időszakokban a rögtönzött utazások balul sülhetnek el. Ekkor jobb, ha az otthonod biztonságát választod. Az év többi részére bármit tervezhetsz, és bármit meg is valósíthatsz. Boldog 2019-es évet! Megérdemled.

(via refinery)