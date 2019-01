Napi horoszkóp 2019. 01. 16.: Minden érted dolgozik szerdán

Ideje felnőnöd a feladathoz. Melyik feladathoz? Ahhoz, amelyik karnyújtásnyira van tőled. Ha nem érsz meg, nem is tudod megoldani ezt a feladatot. A fejlődésed kulcsa, hogy hajlandó vagy-e tanulni, időt és pénzt áldozni a tudásért. Hidd el, ez most csak rajtad múlik.

Ha fogyni szeretnél, többször kellene enned, mint eddig. Ez volt a jó hír, most jön a fekete leves. Enned természetesen nem azt kell, mint amit eddig ettél. Ha többször eszel zöldséget, máris nagyot léptél előre a súlyvesztés felé. A pékárú, tészta, csoki sajnos nem zöldség. Le tudsz mondani róla?

Ikrek

Lelkes vagy, amiből mindenki azonnal tudja, milyen fontos neked ez az ügy. A lelkesedésed, a csillogó szemed most azt mutatja, hogy igenis komolyan gondolod, amit mondasz, és nagyon komolyan teszed, amit teszel. A lelkesedés most átvisz a nehéz perceken is.

