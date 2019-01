Heti holdhoroszkóp 2019. január 16-22.: Telihold és teljes holdfogyatkozás növeli a feszültséget

SZERDA – január 16.: A Bika Hold gyakorlatiassá és szorgalmassá tesz téged. Most olyan tevékenységekben érhetsz el eredményeket, amihez józanságra van szükséged. Ma nem az elmélkedés, hanem a cselekvés ideje van. Fogd meg, és csináld meg! Ezzel megalapozhatod az anyagi stabilitásodat is.

CSÜTÖRTÖK – január 17.: Kora hajnalban a Hold átlép az Ikrekbe. Ez a nap éppen ezért tökéletes, hogy beszélgess, eszmét cserélj másokkal. Kapcsolódj be minél több társalgásba, hiszen nagyon sok és érdekes információ birtokába juthatsz. Tanulásra, vizsgázásra is remek a mai nap, jobban fog az agyad, könnyebben megy a kommunikáció.

PÉNTEK – január 18.: Ma egész nap az Ikrekben jár a Hold, ez a tegnapihoz hasonlóan tökéletes lehetőség az eszmecserére, tanulásra, vizsgázásra. Megnő az igényed a társaságra, most még szívesebben beszélgetsz. Csak arra ügyelj, a folyamatos társalgás ne vonjon el a nagyobb koncentrációt követelő tevékenységektől. Ezen a téren érdemes önfegyelmet gyakorolnod.

SZOMBAT – január 19.: Hajnalban a Rákba lép a Hold, amitől kissé érzelgőssé, szentimentálissá válhatsz. A családod, a szüleid most biztosan prioritást élveznek nálad. A Rák vizes jegy, amely így mindenféle vizes tevékenységnek kedvez: növényeid meghálálják az öntözést, a mosott ruhák még tisztábbak, jótékony a fürdőzés, a szaunázás, és feltöltheted a madár itatókat is a kertedben. Ugyanakkor ma fogászati és fodrászati tilalom van érvényben.

VASÁRNAP – január 20.: Ma is Rákban jár a Hold, ami ma viszont már sértődékenységre való hajlamot jelez. Te és a környezetedben lévők bármelyike könnyen megbántódhat, hiszen egyre közelebb a telihold. Kár lenne ilyesmivel elrontani a vasárnapot. A vizes Hold gyógyszere a tea. Több nemzet hagyományában a teázás szertartása békés hangulatot hoz.

HÉTFŐ – január 21.: A mai rendkívüli nap: telihold lesz teljes holdfogyatkozással. Ez az égi esemény hajnalban kezdődik és reggel 8:50-re véget ér. Előtte feszültségek, balesetek és konfliktusok veszélyét hordozza. Légy óvatos, ha úton vagy, a reggeli csúcsforgalomban a lehető legkörültekintőbben közlekedj, ha el akarod kerülni a bajt. Ma fogászati, műtéti, fodrászati és kertimunka-tilalmat jelez a hagyomány.

KEDD – január 22.: Az Oroszlán Hold ma azt az érzést hozza, hogy te vagy a középpont. Sokan akkor érzik jól magukat, amikor te ragyogsz. Tegyél meg mindent, hogy kiváló legyen a közérzeted és a hangulatod! Keress ma valóban lelkesítő elfoglaltságot, és tanácsos lenne, ha a feladataidba ismét beleszeretnél. Bármilyen munkát is végzel, találd meg benne az örömet. Ma érdemes a kötelezettségek pozitív oldalát keresned.

Január 21-én, hétfőn kora reggel, napkelte előtt a Vízöntő Nap és az Oroszlán Hold egymással szembekerül, vagyis telihold ragyog az égen. A Nap teljesen megvilágítaná a Holdat, ha nem kerülnének egy vonalba a Földdel, de ezen a napon a Hold a Föld árnyékába kerül. A teljes holdfogyatkozás viszonylag ritka jelenség, éppen ezért is olyan nagy jelentőségű az asztrológiában.

Teliholdkor egyébként is feszült vagy, de hétfőn reggel hatványozottan érezheted ezt. Nem csoda, ha mint mindenki, te is ingerlékenyebbé válsz. Most a tűz (Oroszlán) és a levegő (Vízöntő) elemi energia feszül egymásnak. A tűz az ambíció, az akarat, a büszkeség, a hiúság, míg a levegő a kommunikáció, a könnyedség, az elmélet, az információ áramoltatása. Ez a kettő a helyes arányok megtalálásakor inspirálóan hat egymásra. Sajnos ezen a hétfőn inkább a rivalizálásra hajlamosít téged és másokat is. Ezt kell észrevenned, elcsípned, és lehetőség szerint azonnal abbahagynod. Jó hír, hogy maga a holdfogyatkozás csupán néhány óra, a hatását ugyanakkor egész nap érezheted. Most a legidőszerűbb megfogalmaznod, hogy mit akarsz vagy tudsz elengedni, miről akarsz vagy tudsz leszokni, lemondani…