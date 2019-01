Napi horoszkóp 2019. 01. 15.: Bizonytalan a mai nap…

Ha szeretnéd, hogy megértsenek a munkatársaid, érdemes leülni velük, és végigvezetni őket az úton, amelyen te is eljutottál ide, ahol vagy. Hogyan teheted meg? Nagyon egyszerűen. Csak meséld el lépésről lépésre, milyen úton jutottál ide.

Mindig van egy csavaros ötleted, csak nem vagy benne biztos, hogy ezek az ötletek jól működnek-e. Ma nem azzal próbálhatod ki az ötleteidet, hogy elmeséled másoknak. A puding próbája az evés, az ötleteid próbája pedig az, ha a gyakorlatban is kipróbálod őket.

Szeretnéd, hogy figyeljen rád a szerelmed, de nem tudod, hogyan hívhatnád magadra a figyelmét? Most azzal teheted magad érdekessé a számára, ha te figyelsz rá. Igen, pontosan azt kell tenned, amit szeretnéd, hogy ő tegyen veled. Figyelj rá, mert így fog figyelni ő is rád.

Írd le, mit szeretnél! Mindenen, amit ma írásba adsz, áldás van, ezért érdemes kedden írásban kommunikálnod, és mindent írásba adnod. Bármit is szeretnél, egyszerűen csak írd le. Azzal, ha leírod a vágyaidat, nagy erőt adsz a megvalósuláshoz is.

Szűz

A legfontosabb, hogy ne dőlj be a pletykáknak kedden. Ma olyan pletykákat hallasz, amelyek miatt talán azonnal cselekedni akarsz, de jobb, ha most kivársz. Ha nem dőlsz be a pletykáknak megelőzöd, hogy olyan butaságot tegyél, amit később megbánnál.

