Valódi szerencsére számíthat a Mérleg 2019-ben

Kedves Mérleg! 2019-ben a Jupiter valódi szerencsét hoz neked. Az elméd még élesebb, született bölcsességed még ragyogóbb lesz. Talán még magad is meglepődsz, mennyire könnyen kötsz kapcsolatokat, milyen szívesen beszélgetsz idegenekkel is. Bárkivel megtalálod a közös hangot, és az is biztos, idén még szívesebben ruccansz ki a hétvégéken. Még nagyobb kedvet érzel, hogy felfedezd a környéket, ahol élsz, és szélesítsd az ismereteidet.

Március 7-én az Uránusz jegyet vált, a Bika jelébe lép. Nem lepődj meg, ha az előtted álló 7 évben mélyebben foglalkoztat majd a halál és az újjászületés kérdése. Az ezotériához szinte biztosan erősebb vonzalmat érzel, és nagyon sok újdonságot tanulhatsz, tapasztalhatsz meg.

Így alakul a Mérleg karrierje 2019-ben

A pénzügyekre, a karrieredre 2019-ben a Plútó bolygó nagyon is kedvezően hat, hiszen a fényszöge támogatja a céljaid megvalósítását, így stabilitást, biztonságot építhetsz fel magadnak, a családodnak. A törpebolygó energiáinak köszönhetően számos új ötletet, inspirációt kapsz, hogy bölcsen, megfontoltan költekezz, okosan gazdálkodj a pénzeddel. Ha most nem igazán lennél elégedett a munkáddal, ezért valami másra vágynál, már a tavasszal izgalmas állásajánlatot kaphatsz. A Merkúr bolygó kedvező fényszögei február 10. és április 16. között segítenek kitalálni, vajon mi az, ami elsőbbséget élvez az életedben. Milyen munka illik hozzád a leginkább, és mi az, amivel szíved szerint foglalkoznál. Mindenképpen érdemes élned a lehetőséggel.

A Mérleg párkapcsolatában fellobban a szikra 2019-ben

Mérleg jegyűként az elmúlt 7 évben talán kicsit viharos lehetett a párkapcsolatod. Az Uránusznak hála tavasztól visszaáll a nyugalom, a béke, a harmónia a szerelmi életedbe, egyúttal fel is forrósodik közöttetek a levegő. Ismét nyitottabb leszel a párod felé, a szikra fellobban közöttetek. Valahogy könnyebben megértitek egymást, a kommunikáció ismét nagyon fontossá válik a kapcsolatban. A Mars 2019-ben csak előrehalad, mozgásával is támogatva és erősítve a szerelmi életedet, függetlenül attól, hogy párban élsz, vagy még csak keresed a társadat. Szerelmi téren 2019-ben nem lesz okod panaszra.

