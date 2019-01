Ez a csillagjegyek legfőbb célja 2019-ben

Kos: szánj időt az érzelmekre

Jobb adni, mint kapni – szól a közmondás, amit Kos jegyűként nem kellene szem elől tévesztened 2019-ben. Mindent akarsz, ami csöppet sem baj, csak éppen jobb lenne, ha egyfajta egyensúly fenntartására törekednél. Az otthonod, a családod, az érzelmi életed épp olyan fontos, mint a hírneved – ha nem fontosabb.

Bika: lépj ki a komfortzónából

Sokkal többről szól az élet, mint ami Bika jegyűként a mindennapjaidat jellemzi. Természetesen nagyon fontos a legszűkebb környezeted, ahol otthonosan és természetesen mozogsz, ám ugyanilyen fontos, hogy bővítsed horizontodat, olyan helyeket és embereket is felfedezz, ahol eddig sosem jártál.

Ikrek: figyelj a megérzésekre

Ikrek jegyűként szinte mindig racionálisan gondolkodsz, ám meglehetősen gyakran elveszel a jelentéktelen részletekben. Itt az ideje, hogy az ösztönöd, a belső sugallatod legyen a vezérfonalad. Gondolj csak bele, mikor hallgattál utoljára a megérzéseidre? Nos, 2019 erről fog szólni.

Rák: húzd meg a határokat

A szeretteid benned látják támaszukat, tőled várják a támogatást, ami számodra nem is okoz különösebb problémát vagy nehézséget. Rák jegyűként mégsem ártana azokat a bizonyos határokat meghúznod végre. 2019-ben gyakorold minél többször, hogy nemet mondasz, és önmagadra, a saját szükségleteidre figyelsz.

Oroszlán: figyelj magadra

Oroszlán jegyűként igazán sűrű és tartalmas lesz az idei éved. Nagyon sok feladat hárul rád, ezért sem elhanyagolható a testi és lelki egészséged, most különösen fontos lesz, hogy topon legyél, és az idődet is jól oszd be. 2019-ben szakíts minél időt magadra, a középpontban pedig az egészséged álljon. Csak így tehetsz eleget a rád váró izgalmas kihívásoknak.

Szűz: találj utat kreativitásodhoz

Nem számít, milyen csoporthoz tartozol, Szűz jegyűként a lényeg, hogy különleges, eredeti, ötletgazdag kifejezésmóddal rendelkezel, s amelynek 2019-ben mindenképpen érdemes utat engedned. Persze az önkifejezés, a kreativitás nem kötelesség, inkább szórakozás. Ugye, nem felejted el?

Mérleg: valósítsd meg a céljaidat

Mérleg jegyűként jól tudod, mit akarsz, ám megrettensz az első nehézségtől. Miért? Hiszen képes vagy véghezvinni, amit elgondoltál, amit elterveztél, sőt még annál is többre. 2019-ben hallgass a szívedre, ám koncentrálj a karrieredre és a sorsodra. Nagyot léphetsz előre.

Skorpió: tanulj valami újat

Skorpió jegyűként véget vethetnél a negatív belső hangoknak. Gondolkodj végre pozitívan, amelynek köszönhetően szikraként pattannak ki fejedből a jobbnál jobb ötletek. Olyan ihletett állapotba kerülhetsz, mint még soha. Érdemes valamilyen szimpatikus tanfolyamra beiratkoznod, tanulj valami teljesen újat: 2019-ben ezt tűzd ki célul.

Nyilas: bocsáss meg

Nincs értelme azon morfondírozni, ami már elmúlt. Az új év számodra is az új kezdetet lehetőségét hordozza. Nyilas jegyűként itt az ideje, hogy a korábbi sikerekből meríts erőt magadnak, s ne arra koncentrálj, amit elvesztettél. Bocsáss meg magadnak, és bocsáss meg mindenki másnak is. Óriási energiákat mozgósítasz.

Bak: légy korrekt

Bak jegyűként a siker különösen csábítóan hat a munkádban, ami könnyen el is vakíthat, ám fontos, hogy két lábbal a földön maradj, s ne mindenáron törekedj a kitűzött cél elérésére. A kérdés, hogy etikus tudsz-e maradni a munkád során? 2019-ben ez lebegjen a szemed előtt. A célok fontosak, de nem mindenáron…

Vízöntő: találd meg a lelki békét

Vízöntő jegyűként a kimerültség jelei mutatkoznak rajtad, ami elsősorban nem fizikai okokra vezethető vissza, inkább lelkiekre. Éppen ezért 2019-ben minden másnál fontosabb, hogy megfelelő mennyiségű időt fordíts magadra, a pihenésre, az aktív feltöltődésre. Csak így találhatod meg a lelki békédet, és csak így valósíthatod meg a kitűzött célokat.

Halak: ismerkedj

Halak jegyűként ugyan szeretsz egyedül lenni, ám itt az ideje, hogy végre kimozdulj otthonról, és megmutasd magadat a társasági életben is. Mitől tartasz? Olyan sok jó tulajdonsággal rendelkezel, a szíved aranyból van, mindenki kedvel téged. Szóval, 2019-ben ne félj új helyeket, új embereket megismerni. Hasznodra válik, meglátod.

(via elite daily)