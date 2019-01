Hétvégi szerelmi horoszkóp 2019. január 12-13.: Feléled a szerelem lángja

Kos

Az emberek nem mindig mondanak igazat, amikor a kapcsolataikról beszélnek. Most ne mérd magad mások kapcsolataihoz, és ne akarj olyan párkapcsolatot sem, amilyen állítólag másoknak van. Most azt a kérdést tedd fel magadnak, hogy a te kapcsolatod hogyan lesz a legjobb mindkettőtöknek.

Bika

Úgy érzed, egyre többet és többet akarsz adni a párodnak, de nem vagy benne biztos, hogy ő mindezt be tudja-e fogadni. Nem vagy benne biztos, hogy a párod el tudja fogadni mindazt a figyelmet, amelyet tőled kap. Itt az ideje, hogy megbeszéljétek, kinek mi a szeretetnyelve.

Ikrek

Könnyű dolgod van, hiszen a párod most úgy döntött, szeretne lenyűgözni téged. Ilyenkor pedig a legkedvesebb, legfigyelmesebb és legszeretettelibb önmagát adja neked. Ilyenkor mindig eléri, hogy megbocsásd az apró stikliket, és sikerül elérnie, hogy új esélyt adj neki.

Rák

Ideje visszahoznotok egy régi szokást a szerelmeddel. Ideje visszahoznotok egy olyan hétvégi tevékenységet, amely összekovácsolt benneteket, és amely fokozta az egymás iránti figyelmet. Ez a régi-új szokás most is segít közelebb kerülnötök egymáshoz, és a szerelmeteket is meggyógyítja.

Oroszlán

A szerelem illékony és különös anyag. Nem szerezheted meg pusztán küzdelemmel. A szerelem csak akkor lehet a tiéd, ha beleereszted magadat. Most ahelyett, hogy küzdeni akarnál a szerelemért, egyszerűen csak adj engedélyt a szívednek, hogy ismerkedjen, és újra beengedje a valódi érzelmeket.

Szűz

Nem biztos, hogy minden pontosan úgy van, ahogy a párod állítja. Könnyen lehet, azért szépít most a dolgokon, hogy önmagát jobb színben tüntesse fel. Persze te könnyedén átláthatsz a szitán, ha nemcsak a szavakra figyelsz, hanem a saját érzéseidre és a belső hangodra is.

Mérleg

Tudnod kell, hogy a szerelmet nem lehet elvenni tőled. A szerelem a lételemed, valójában magába a szerelembe vagy szerelmes. Most talán nem érzed még ezt, de néhány hét múlva a szerelem ismét megjelenik az életedben. Hogy a mostani párodba leszel szerelmes újra, vagy új szerelem születik – csak rajtad múlik.

Skorpió

Butaságokon aggódsz egész hétvégén. Olyan apró gesztusoknak tulajdonítasz jelentőséget, amelyeknek egyáltalán nem kellene. Most az lenne a legjobb, ha a sok butaságon való elmélkedés helyett megkérdeznéd a párodat, mi zajlik a lelkében. Talán nem tudja pontosan megfogalmazni, de szívesen elmondja, amit már maga is ért belőle.

Nyilas

Az elengedés és a ragaszkodás között hánykolódsz a hétvégén. Tudod, hogy el kell engedned valakit, de azt is tudod, hogy még nem vagy kész erre. Ne tarts magad mellett senkit sem tovább, mint ameddig az mindenkinek örömet okoz. Nem érdemes ragaszkodnod ahhoz, ami már nem gyógyítja a lelkedet.

Bak

Nem igaz, hogy az érzelmek dróton rángatnak téged, és az sem igaz, hogy te irányítod az érzelmeidet. A valóság valahol félúton van. Megszabhatsz egyfajta irányt a szívednek, de mindig ott van a lehetősége, hogy a szíved önálló életre kel, és valami igazán meglepő érzelemmel áll elő.

Vízöntő

Adj magadnak időt, hogy megértsd és feldolgozd mindazt, ami a lelkedben zajlik. Nem kell azonnal választ adnod minden párkapcsolati kérdésre, és nem kell azonnal reagálnod minden helyzetre. Megteheted, hogy időt kérsz magadtól és a párodtól egészen addig, amíg pontosan nem látod, mire is vágysz most.

Halak

A szerelem nem olyan, mint a könyvekben, és pláne nem olyan, mint a filmekben. A szerelem most eddig ismeretlen, új arcát mutatja meg neked, olyan arcát, amelyből talán tudnál könyvet írni. A könyvírás helyett most arra biztatlak, bátran mesélj másoknak a szerelem új arcáról.