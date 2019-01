Íme a legszerencsésebb hónapod 2019-ben a horoszkóp szerint

Az újév mindenki számára egyfajta megkönnyebbülést jelenthet, hiszen „tiszta lappal” indulhatsz, új terveket fogalmazhatsz meg, új álmokat szőhetsz. Persze a kétségek is ott lapítanak, mondván milyen kihívásokat, problémákat tár eléd 2019? Mennyivel egyszerűbb lenne, ha csak belenézhetnél egy kristálygömbbe, s lehullana a lepel az idei esztendő titkairól. Bár erre aligha van esély, a horoszkópból kiolvashatod a lehetőségeket. Nos, melyik hónap ígérkezik a legszerencsésebbnek?

Kos (március 21-április 19.)

Kos jegyűként bármilyen nehéznek is tűnhet, mégis ki kell várnod a tavaszt, hogy kellően összeszedhesd az önbizalmadat és készen állj, hogy gond nélkül lavírozz a mindennapjaidban. Szóval kitartás áprilisig. A születésnapod mellett ez lesz a legszerencsésebb hónapod 2019-ben.

Bika (április 20-május 20.)

Bika jegyűként, ha teret adnál a kreativitásodnak, akkor a szeptember erre mindenképpen a legalkalmasabb hónap. Ez időszak alatt tárhatod a szélesebb közönség elé művészeti ambícióidat, s a pozitív fogadtatás biztosan nem marad el. Máris kezdhetsz készülődni.

Ikrek (május 21-június 21.)

Ikrek jegyűként a május igazán szerencsés hónapnak ígérkezik számodra, különösen a hónap utolsó szakasza. Véget érhet szingliléted, május 30-a új lehetőségekkel kecsegtethet szerelem terén, úgyhogy a születésnapod mellett újabb alkalom kínálkozik az ünneplésre…

Rák (június 22-július 22.)

Rák jegyűként 2019-ben két szerencsés hónapnak is örülhetsz, szóval te idén a legszerencsésebb csillagjegyek közé tartozol. Előbb a július áraszt el lehetőségekkel, azután szeptemberben megsokszorozódik az energiád, és eléred a céljaidat is. Jól hangzik, igaz?

Oroszlán (július 23-augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként a nyári hónapok alapból is szinte minden évben nagyon kedvezően alakulnak, ám 2019-ben az év eleje hozza meg számodra az igazi áttörést. Februárban sziporkázol az ötletekben, ekkor mutasd meg a tehetségedet, és élj az adódó lehetőségekkel.

Szűz (augusztus 23-szeptember 22.)

Szűz jegyűként a születésnapod hónapja hozza meg számodra az igazi szerencsét. Szeptemberben bámulatosan bontakoztathatod ki a tehetségedet, amit a környezeted is honorál és elismer.

Mérleg (szeptember 23-október 22.)

Mérleg jegyűként csupán tavaszig kell várnod, hogy az életed izgalmas fordulatot vegyen. Áprilisban beköszönt a szerelem: ha szingli vagy, tartós párkapcsolatban találod magad, ha pedig partnereddel gyakoriak az összezördülések, légy nyugodt, hamarosan visszatér közétek a valódi harmónia.

Skorpió (október 23-november 21.)

Skorpió jegyűként a nyár végéig kell várnod a szerencsédre. Augusztus végén ugyanakkor kiváló alkalom ígérkezik, hogy ismeretségi köröd segítségével a hírnév és a valódi siker közelébe érkezz meg.

Nyilas (november 22-december 21.)

Nyilas jegyűként készülj fel, hogy az év eleje nem várt eseményeket sodor eléd. Szerencsésen kezdődik számodra 2019, különösen januárban számíthatsz új lehetőségekre, amikor a Jupiter és a Vénusz együttáll a Nyilas jelében. Ragadj meg minden alkalmat, s hidd el, nem marad el a kedvező fordulat sem.

Bak (december 22-január 19.)

Bak jegyűként remekül indul számodra 2019, hiszen a Nap és uralkodó bolygód, a Szaturnusz is a jegyedben jár. A kiváló indulás az év hátralévő részében is érezteti hatását. Januárban reflektorfénybe kerülsz, az erőfeszítéseidet pedig mások is elismerik. Hajrá!

Vízöntő (január 20-február 19.)

Vízöntő jegyűként nem kéne átaludnod az év második hónapját. A február tökéletes hangulatban talál téged, hiszen a születésnapodat nagyszerűen megünnepelheted a barátokkal, a családdal, nem mellesleg komoly motivációt jelent, hogy ennyire szeretetteljes légkörben élhetsz. Élvezni fogod.

Halak (február 20-március 20.)

Halak jegyűként számodra is két nagy fordulatot hoz az év. Február 19-e különösen szerencsés napnak ígérkezik, hiszen az álmaidat életre keltheted ezen a napon. Júliusban a kreativitásod bontakozik ki, és több lehetőséget tár eléd. Élj velük, érdemes.

(via bustle)