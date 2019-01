A horoszkóp szerint ezt fogadd meg 2019-re

Ha újév, akkor kihagyhatatlanok az újévi fogadalmak. A sort alighanem a most már valóban lefogyok pár kilót vezeti, majd következik az egészségesebb életmód, a nagyobb rend, a takarékosság, s persze azok az ígéretek, amelyeket az elmúlt évek során is megtettünk már. Nos, ha változtatni szeretnél 2019-ben, a horoszkóp szerint ezt az egyetlen dolgot kellene megfogadnod. Ugye megteszed?

Kos: bátran mutasd ki az érzelmeidet

Fáradhatatlan harcosként éled mindennapjaidat? Kos jegyűként érdemes lenne kicsit visszavenned a kemény fickó státuszból, hidd el, szükségtelen másokat provokálni csak a hecc kedvéért. Szánj időt magadra, légy tisztában az érzéseiddel, s nem utolsósorban lény őszinte önmagadhoz, mutasd meg bátran, amit érzel.

Bika: kezdj valami teljesen újba

A világ számos izgalmat, érdekességet tartogat a számodra 2019-ben. Miért kellene a megszokott kényelemhez ragaszkodnod? Lépj ki végre a komfortzónádból, hiszen a sikerednek pontosan ez a kulcsa. Bika jegyűként tedd meg azonnal, amire igazán vágysz, fölösleges a döntésen hosszasan morfondírozni.

Ikrek: a tények lényegtelenek

Csak azt hiszed el, amit a saját szemeddel látsz, ugye? Nos, fölösleges ehhez a meggyőződésedhez ragaszkodnod. Semmi sincs ugyanis kőbe vésve, semmire sincs garancia. Ikrek jegyűként 2019-et ezért próbáld ösztönösen élni, s gondolj arra, hogy véletlenek márpedig nincsenek.

Rák: tanulj meg nemet mondani

Számodra mennyi a túl sok? Nem mondhatsz mindig mindenre igent, hacsak nem szeretnéd hátralévő éveidet nyomorúságosan élni. Rák jegyűként lehet, hogy drasztikus változtatásnak tűnik, de 2019 legfontosabb üzenete mindenképpen az, hogy húzd meg a határokat, és mondj nemet a saját érdekedben.

Oroszlán: koncentrálj az egészségedre

Ne hagyj ki egyetlen lehetőséget sem, ami lelkedet, testedet egészségesebbé teszi. Ez korántsem jelenti, hogy azonnal rohanj az erősítőterembe, hacsak nem örömmel teszed, és valóban erősíteni szeretnéd a testedet. Oroszlán jegyűként valójában bármit csinálhatsz, a gyaloglástól a jógáig, a lényeg, hogy örömmel, élvezettel tedd.

Szűz: csinálj valami mókásat

Mikor csináltál utoljára valamilyen mulatságos dolgot? Szűz jegyűként, jó lehet, talán tényleg nem vagy az a jópofáskodó, mókás alak, ám számtalan módja van, hogy utat engedj a benned lévő kreativitásnak. Próbáld ki 2019-ben, légyszi-légyszi!

Mérleg: keress egy új munkát

Légy őszinte magadhoz: örömmel jársz be nap mint nap a munkahelyedre? Mérleg jegyűként valóban olyan hivatást választottál, amire mindig is vágytál, amiről gyerekkorodban ábrándoztál? 2019 a karrieredről szól, s úgy tűnik, számos döntést kell hoznod. Vágj bele mielőbb!

Skorpió: szerezz új képesítést

Szereted a hatalmat, igaz kedves Skorpió? Bár neked uralmat biztosan nem hoz 2019, ugyanakkor nagyon is ösztönzőnek és érdekesnek ígérkezik ez az év. Eljött az ideje, hogy képesítést szerezz valamiből, amire a mostani évnél nem is találnál alkalmasabb időszakot. Bármi tanulhatsz, a lényeg, hogy szeretettel csináld végig…

Nyilas: több időt tölts a szeretteiddel

Nyilas jegyűként úgy érzed, szüntelenül lemaradsz a jó dolgokról, aminek az egyik következménye, hogy egyre több időt töltesz egyedül. Hidd el, rossz úton haladsz: a barátaid, ismerőseid, kollégáid egyre inkább hiányolnak téged. Lásd be, te is így vagy ezzel. Fogadd meg erre az évre és persze tartsd is be, hogy időt szánsz a számodra fontos emberekre.

Bak: oszd meg gondolataidat

Üzlet vagy szórakozás? Bármiről is legyen szó, a megbízhatóság Bak jegyűként árad belőled, s nehéz megmondani, mindez mennyire hiteles. Itt az ideje, hogy őszinte légy magadhoz, próbálj önmagad lenni, s ne másoknak akarj folyton megfelelni. 2019-ben tedd végre azt, amit a szíved diktál.

Vízöntő: ne félj sírni

Mindenkinek vannak érzései, még neked is, kedves Vízöntő. S azzal sincsen baj, ha időnként nem tudod visszatartani a könnyeidet. Ez korántsem jelenti, hogy pesszimistának kell lenned, vagy hogy a sírás a gyengeség jelel. Épp ellenkezőleg, ha időnként kisírod magad, nagyon jót teszel a lelkednek.

Halak: készülj fel az új ismeretségekre

Mitől félsz a leginkább? Halak jegyűként ismerd be, nagyon is jól érzed magad a társaság lelke szerepben. Idén számos új barátsággal leszel gazdagabb, szóval légy nyitott, ismerkedj és szórakozz végre önfeledten. Megérdemled.

(via elite daily)