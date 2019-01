Ez az 5 csillagjegy igencsak szétszórt

1. Az Ikrek

Az Ikrek azért hajlamos elúszni a feladatokkal, mert állandóan pörög, tapasztal, jár-kel, minden információt begyűjt. A céljait csak úgy valósíthatja meg, ha tudatosan szem előtt tartja azokat – pontosan leírja, milyen lépéseket kell tennie a megvalósítás érdekében, és ezeket természetesen lépésről lépésre be is tartja.

2. A Mérleg

A Mérleg egész életében az egyensúlyra, a lehető legigazságosabb és egyenlőbb helyzet kialakítására törekszik. Ezért dönt pokolian nehezen, hiszen minden lehetőséget nagyon alaposan megvizsgál, és éppen ezért folyamatosan elúszik, elkésik a feladataival. Meg kell tanulnia jobban bíznia a megérzéseiben és a belső hangok szerint dönteni.

3. A Nyilas

A Nyilas szeretne mindent kihozni az életből, amit csak lehetséges. Így azonban jóval kevesebb dolgot tud megvalósítani, mint amennyit elképzel. Számára nagy segítség lehet, ha olyan partnert talál magának, aki két lábbal a földön áll, és segít neki megtervezni, egy célra fókuszálva végrehajtani az elképzeléseit.

4. A Vízöntő

A Vízöntő híres világmegváltó ötleteiről, csakhogy ezek között a nagy ideák között gyakran teljesen megfeledkezik a cselekvésről. Eszében kell tartania, hogy a nagy ötletek megvalósítása is olyan hétköznapi teendőkkel jár, mint a számlák befizetése – az egyik nem működik a másik nélkül…

5. A Halak

A Halak nagyon sokat törődik embertársaival, így ritkán mond nemet a kérésekre. Ez viszont teljes szétszakadáshoz vezet nála, hiszen csak elvétve sikerül minden ígéret végére jutnia. Sokat segíthet neki, ha fontossági sorrendet állít fel, to do listákat készít az igazán fontos és sürgető teendőiről. És persze következetesen tartja is magát hozzájuk.

bustle