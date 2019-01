Felpörgeti a szerelmi életedet a Nyilasba lépett Vénusz

Kos

Kos jegyűként a Nyilasba lépett Vénusz meggondolatlanságra, könnyedségre késztet téged. Most hihetetlenül nyitott vagy a kalandokra, a kihívásokra, és nem különösebben érdekelnek a következmények. Már unod a megszokottságot, a rutinfeladatokat, izgalomra, frissességre vágysz. Talán máris készen állsz, hogy lebontsd a körülötted lévő akadályokat. Jól teszed. Itt az ideje valóban élned.

Bika

Bika jegyűként fellobbantja benned a vágyat a Nyilasban járó Vénusz. Most azt sem bánod, ha a kapcsolat valójában egyoldalú vagy futó kaland, egyszerűen csak ki akarod venni belőle az örömet, a saját részedet. Alapból vágyakozol az elköteleződésre, de most nem ilyen érzések motiválnak téged. Olyasvalakire vágysz, akinek a testében, az elméjében és a lelkében is elmerülhetsz kötöttségek nélkül.

Ikrek

Ikrek jegyűként most különösen sóvárogsz a testi vonzalomért és kapcsolatért. Túl sokat csalódtál mostanában? Ez még nem ok arra, hogy valamelyik exedet keresd fel ismét. Érthető, hogy egyszerű és átlátható párkapcsolatot szeretnél egy megértő és hozzád illő társ mellett. Hidd el, szinte itt topog az ajtódban az új partner, és bebocsátásra vár. 2019-ben rátalálsz az igaz szerelemre.

Rák

Rák jegyűként inkább adsz, mintsem kérsz. A Nyilasba lépett Vénusz hatására pedig hihetetlenül nagylelkűnek tűnsz most. A kapcsolatteremtés sem esik most a nehezedre, sőt kifejezetten élvezed az ismerkedést. Nagyon jól teszed, ha minél többször mozdulsz ki, és töltöd a szabadidődet társaságban. Különleges szerelmi kapcsolatok várnak rád, szóval nem érdemes szégyenlősen visszahúzódni.

Oroszlán

Oroszlán jegyűként a Vénusz bolygó valósággal tűzbe hoz téged, úgy ragyogsz, mint talán korábban soha. Ne lepődj meg, hiszen a Jupiter, a Vénusz és a Mars is tüzes jegyekben jár, amelyek valóssággal felperzselnek. Úgy érzed, most semmi sem elég a szerelemben, még többet és többet akarsz. Folyamatosan flörtölsz, alkalmi kapcsolatokba is beleugrasz, amivel nincs is semmi gond, amíg meg nem bánod.

Szűz

Szűz jegyűként talán sosem vágytál ennyire az otthonod melegére, mint a mostani időszakban. A Nyilasban járó Vénusz rendet és békét hoz a családi életedben. Kifejezetten jól érzed magadat az otthonodban. Hidd el, nincs miért szégyenkezned, mert most kimozdulni is alig van kedved, és esetleg hanyagolod a barátokat. Végre elfogadod, és szereted magadat annak, aki vagy. Ez most kifejezetten jól jön.

Mérleg

Mérleg jegyűként most olyasmit is kimondasz, amit máskor nem szoktál. Sőt, olyasmit teszel, amit máskor nem szoktál. Mindegy, hogy épp a csinos vagy jóképű szomszédra veted ki a hálódat, esetleg hirtelen ötletből egy éjszakás kalandba ugrasz fejest, most senki és semmi sem tarthat vissza, hogy végre kitombold magadat, és megéld a kalandozó, rejtettebb oldalad is.

Skorpió

Skorpió jegyűként talán már ma érdemes beszerezned egy igazán izgalmas, szexi fehérneműt, amiben még vadítóbbnak és ellenállhatatlannak tűnsz. Miért is ne élhetnéd meg a szerelmet már az év elején? Pezseg a véred, kirobbanó formában vagy, a vonzerőd elementáris. Élj a kínálkozó alkalommal, hiszen te sem maradsz örökre ennyire szexi és csodálatos.

Nyilas

Nyilas jegyűként nagyon szerencsés időszak előtt állsz, hiszen uralkodó bolygód, a Jupiter is a jegyedben jár éppen, és a Vénusz is belépett ide. Most bármit elérhetsz, bármit megvalósíthatsz a szerelemben is. Csábító és vonzó vagy, most meg alapból is kapható vagy a kalandra, a szerelmi játékokra. A lehetőségek maguktól érkeznek, talán még a kisujjadat sem kell kinyújtanod. Mire vársz még?

Bak

Bak jegyűként titkon különleges és izgalmas szerelemről álmodsz. A vágyad januárban megvalósulhat, de persze tenned is kéne érte. Mutasd meg magad, lépj ki a komfortzónádból. Légy izgalmas és szexi. Ha nem lépsz, az álom csak álom marad, és lemaradsz a legjobb lehetőségekről. Nos, mennyire vagy bátor a szerelemben? Mennyire mersz megnyílni?

Vízöntő

Vízöntő jegyűként az egyedire, a különlegesre, a kivételesre vágysz a szerelemben is. Számodra a barátság extrákkal valójában nagyon is bejön, hiszen nincs kötöttség, nincs elvárás, csak öröm és élvezet. Mégis inkább légy óvatos, a Nyilasba lépett Vénusz túlzottan is felpörget, és olyasmire csábíthat téged, amit később nagyon megbánhatsz. Biztos ezt akarod?

Halak

Halak jegyűként olyan vonzerőd és kisugárzásod van, hogy mindig megkapod, amire igazán vágysz. Talán épp a főnököd személyében látod a vonzó lehetőséget. Biztosan csábító lehet ennek a szerelemnek már a gondolata is. De gondolj bele, ha nem jön össze, másik munkahely után nézhetsz. Közben meg a kollégák pártolnak el tőled. Valami másban gondolkodj, hidd el, jobban jársz, ha a munkahelyen kívül keresgélsz. Akad lehetőséged bőven.

