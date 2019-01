Nagyot fordul a Szűz élete 2019-ben

Kedves Szűz! Felkészültél, hogy kényelembe helyezd magadat? A Jupiter bolygó a családi életedre, az otthonodra vetít szerencsés fényszögeket, így 2019-ben végre nyugodtan hátradőlhetsz. Nem lesz okod aggódni. A nagy szerencse bolygója mellett a Szaturnusz a szerelmet, a stabil párkapcsolatot támogatja harmonikusan ebben a számodra igazán előnyös évben.

Kedvezően alakulnak a Szűz pénzügyei 2019-ben

A Vénusz bolygó a pénzügyeidet támogatja 2019-ben, ráadásul ebben az évben csak előrehalad, nem kell retrográd mozgásra számítani. Már most érdemes elgondolkodnod, milyen új feladatba fognál, mi az, amit a szíved szerint csinálnál, mert a céljaidat nagyon könnyen megvalósíthatod. December 27-től a Jupiter a szerelmi életedben hoz valódi örömet, pozitív változást, sikereket.

Így alakul a Szűz karrierje 2019-ben

Uralkodó bolygód, a Merkúr 2019-ben három alkalommal is retrográd, vagyis hátráló mozgást végez. Szűz jegyűként már most jegyezd fel a következő dátumokat: március 5–28., július 7–31. és október 31. – november 20. Ezekben az időszakokban biztosan lassítanod kell, és újra felülvizsgálni, átértékelni a munkádat, a karrieredet. Úgy érezheted, csak egy helyben topogsz, és nem vagy képes eredményeket felmutatni. Valójában fantasztikus lehetőséget kínál az élet, hogy visszapillants, és felvedd a kapcsolatot a régi barátokkal, korábbi munkatársakkal, akik segíthetnek téged. Ismét felbukkannak a korábbi ajánlatok, amelyeket újra megfontolhatsz, és persze élhetsz is azokkal.

A Szűz szerelmi élete csodásan alakulhat 2019-ben

Már a január eleji Bak újhold lehetőséget teremtett, hogy változtass a szerelmi életeden. Most még közelebb kerülhettek egymáshoz a pároddal, vagy új, lehetséges társ bukkant fel az életedben. Január 13-án, június 16-án és szeptember 2-án alaposan fontold meg, mit és hogyan mondasz. Nem érdemes vitákat, veszekedéseket gerjeszteni, amire a Jupiter és a Neptunusz fényszögei figyelmeztetnek téged. Téves benyomásaid lehetnek a pároddal kapcsolatosan, ezért is légy meggondolt és visszafogott. Nem érdemes megbántani sem őt, sem a barátokat, inkább nagyvonalúan nézd el a hibáikat. Pároddal a kapcsolatod idén igazán erős és stabil lehet, ami csak rajtad múlik.

