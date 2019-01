Napi kínai horoszkóp 2019. január 9.: A boldogsághoz jelek vezetnek

A következő táblázat a születési éveket tartalmazza. Keresd ki a születési évednek megfelelő kínai horoszkóp szerinti csillagjegyet.

Keresd ki a kínai horoszkóp szerinti jegyedet

Patkány: 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivaly: 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigris: 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Nyúl: 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Sárkány: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Kígyó: 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Ló: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Kecske: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Majom: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Kakas: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Kutya: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

2018, 2006, 1994, 1982, 1970 Disznó: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Szeretnéd tudni, mi jellemző a kínai horoszkóp szerinti jegyedre? Ezen az oldalon elolvashatsz minden részletet.

A kínai horoszkóp bölcsességei akkor a leghatékonyabbak, ha minél többször gondolsz rájuk, és minél gyakrabban ismételgeted magadban a különleges erővel és energiával ható mondatokat, mantrákat. Ma még inkább érdemes, hiszen csodás pillanatokban lehet részed.

Ez a mai mantrád a kínai horoszkóp szerint

A Patkány

A szerelem boldoggá tesz. Megérdemlem a valódi szerelmet. Igaz szerelemben élek a párommal. Boldognak érzem magamat a párom mellett. Hálás vagyok a szerelemért, hálás vagyok a páromért.

A Bivaly

A gyengeség nem bűn. Bármikor lehetek gyenge vagy sebezhető. Értékes ember vagyok akkor is, amikor gyengének, sebezhetőnek érzem magamat. Őszinte és mélyen érző típus vagyok.

A Tigris

Kreatívan oldom meg az életem. Minden helyzetre megtalálom a legjobb megoldást. Használom a kreativitásomat. Kreativitásom a boldogulásom jele. Élek vele. Fontos része az életemnek.

A Nyúl

Vonzerőm lelkem mélyéről fakad. Vonzó a személyiségem, vonzóak a tulajdonságaim. Nagyon szerethető ember vagyok. A vonzerő belülről fakad. Különleges a kisugárzásom. Jól érzem magamat testileg és lelkileg.

A Sárkány

Nyugodt vagyok minden helyzetben. A lelki nyugalmam biztos és stabil. Semmi és senki sem képes kibillenteni a lelki egyensúlyomból. Ítélkezés nélkül fogadom a körülöttem történő eseményeket. Békében élek magammal. Békében élek a környezetemmel.

A Kígyó

Megőrzöm a hitemet. Erős a hitem. Hiszek önmagamban. Hiszek a lehetőségeimben. Hitem a boldogságom fontos jele. Könnyen boldogulok, amíg hiszek. Hiszem, hogy bármit elérhetek az életemben.

A Ló

Megérdemlem a szerelmet. Érdemes vagyok a valódi szerelemre. Az igaz társat vonzom a életembe. Kiegyensúlyozott, boldog vagyok. Megnyitom a szívemet az őszinte szerelemnek.



A Kecske

A változások engem szolgálnak. Szeretem a változásokat. Mindig jó történik velem, amikor változtatok. A változások fontos jelek, hogy cselekedjem. Nyitott vagyok a változásokra. Engem segítenek.

A Majom

A jelek elvezetnek a boldogsághoz. Észre veszem a jeleket az életemben. Tudom, mit tegyek a boldogságomért. A boldogság útjára lépek. Magamban keresem a boldogságot. Jól vagyok. Szeretem az életemet.



A Kakas

Jól alakul az életem. Jó dolgok történnek velem. Amikor figyelek a jelekre, mindig jóra fordul az életem. Hálás vagyok a jóért. Hálás vagyok az életemért. Szeretem magamat. Szeretem az életemet.

A Kutya

Segítek, hogy nekem is segítsenek. Boldogan adok, hogy nekem is boldogan adjanak. Teszek másokért, hogy mások is tehessenek értem. Önzetlenül szeretek, önzetlen szeretetet kapok.

A Disznó

Szeretetemet megsokszorozódva kapom vissza. Mindent, amit szívből adok, többszörösen kapom vissza. Szeretek adni, szívesen fogadok el. Nyitott vagyok a jóra, nyitott vagyok az adok-kapok egyensúlyára.