Heti holdhoroszkóp 2019. január 9-15.: Pénteken különösen figyelj az álmaidra

Ezen a héten nő a Hold, ami a gyarapodásra, a táplálásra kitűnő lehetőséget kínál. Tél közepén időszerű feltölteni a szervezetedet vitaminokkal, ásványi anyagokkal, ez megdobja az energiaszintedet is. Közben az álmaidra is érdemes odafigyelni. Különösen péntekre virradóan…

SZERDA – január 9.: A szerda a hagyomány szerint tanulásra, információcserére alkalmas a leginkább. Ma a Vízöntő Hold ezt megerősíti. Szóval jól teszed, ha minél több beszélgetésbe, eszmecserébe kapcsolódsz. Rengeteg információ áramlik ma hozzád. Érdemes lenne minél többet elraktároznod, feljegyezned, mert később is hasznosak lesznek.

CSÜTÖRTÖK – január 10.: A Halak Hold mindenféle vizes tevékenységnek kedvez ma, így a mosásnak, a növények öntözésének, a szaunázásnak, fürdőzésnek. De ma hajlamos lehetsz elfolyni az idővel, a figyelmed is másfelé kalandozhat. Nem lesz könnyű koncentrálnod, éppen ezért ennek tudatában vállald a mai feladatokat. Jól teszed, ha minél többször ellenőrzöd magad.

PÉNTEK – január 11.: Mára virradóan a Halak Hold jóserejű álmot hozhat neked. Érdemes előre felkészülnöd, mert ébredés után hamar elfelejted, mit álmodtál. Napközben kicsit kóválygós lehetsz, a figyelmed ma is gyakran elkalandozhat. Ez különösen veszélyes, ha közlekedsz, autót vezetsz. Légy ma nagyon óvatos.

SZOMBAT – január 12.: Délelőtt a Kosba lép a Hold, így az elmúlt napok után végre ismét felgyorsulsz, és egyre több energiád lesz. Generátorként működsz, ha sportolsz, mozogsz, egyszerűen nem érzed, hogy elfáradnál. Sőt, ma igazán fel leszel dobva. Válaszd az aktív pihenést, vond be a családodat, a barátokat is. Együtt még vidámabban megy a mozgás is.

VASÁRNAP – január 13.: Ma egész nap a Kosban jár a Hold, ezért ez a vasárnap biztosan nem a lustálkodásról fog szólni. Tele leszel erővel, amit hasznosíthatsz. A hideg idő ellenére sportolhatsz, élvezheted a tél örömeit. Közben azért vigyázz a testi épségedre, mert a Kos Hold hajlamosít meggondolatlanságra, kockáztatásra, hirtelen ötletekre.

HÉTFŐ – január 14.: A hétfő nem a kedvenc napod, igaz? Ez a mai kivétel lehet, ha gyermeki derűdet, a benned élő gyermeket a felszínre engeded. A Kos Hold játékosságot és vidámságot hoz a mindennapokba. Este a Hold átlép a Bikába, ami arra jó, hogy kényeztesd magad finom falatokkal és/vagy arcpakolással. Az édességgel viszont ma csak óvatosan, mert a növő Hold hízásra hajlamosít…

KEDD – 2019. január 15.: A Bika Hold az esztétikai képességeidet fokozza. Mindent és mindenkit meg akarsz szépíteni. Kezdd az otthonoddal! A karácsonyi és szilveszteri díszeket ma lecserélheted téli dekorációra. Este azért magadra is szánj időt. A növő Hold hatékonnyá tesz mindenféle test és arcpakolást: most jobban hasznosulnak a hatóanyagok.

Erre figyelmeztet a heti holdhoroszkóp