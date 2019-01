4 szarvashibát követ el a Bika a párkapcsolatban

A szépség körül forog minden a Bika életében, ami érthető is, hiszen uralkodó bolygója a Vénusz, a béke, a szépség, a harmónia, a szerelem szimbóluma. Amellett, hogy lelkes békeharcos, a végletekig ragaszkodik, kitart a közeli és távoli barátok mellett. Épp ezért is neki nagyon nehéz lezárnia a kapcsolatait. Ha egyszer szerelmes lesz, nem könnyen látja be, amikor az véget ér, a szakítást nagyon rosszul viseli. S milyen problémák okozhatnak repedéseket a Bika párkapcsolatában? Íme a leggyakoribbak.

1. A Bika magára veszi az igazságosztó szerepét a párkapcsolatban

A Bika szereti az igazságosztó szerepét magára ölteni, ami nem olyan nagy gond, de a párkapcsolatban nem igazán van helye. Amikor párja elkövet egy akár csak kisebb hibát is, azt a Bika szinte tragédiaként éli meg, a legnagyobb baki pedig, ami előfordulhat, hogy megpróbál elégtételt venni ahelyett, hogy könnyedén fogná fel a tévedést.

2. A Bika szeret ítélkezni a párja fölött

Jóllehet a Bikának számos barátja, ismerőse van, kapcsolatait kikezdheti, amikor teljesen ésszerűtlen állítások hagyják el a száját. Ha igaza lenne is, akkor sem képes diplomatikusan hangot adni véleményének, az ítélkezés pedig a legszorosabb barátságot is veszélyezteti. Meg kéne értenie, hogy pusztán azért, mert a másiknak az övétől eltérő a véleménye, illetve a maga módján cselekszik, még nem jelenti, hogy igaza sem lehet.

3. A Bika talán túlságosan is óvja a párját

Számos kívánsággal léphet fel Bika, s itt nem az anyagi javakra, az ajándékokra kell gondolni, hanem a párja szokásaira. Túlságosan is óvni próbálja a szerelmét, amivel pedig jócskán korlátozza a mozgásterét. Jóllehet pusztán a szerelem és az aggodalom húzódik a viselkedése mögött, mégis el kellene fogadnia, hogy társának is térre és szabadságra van szüksége. A Bika kétségei eloszlanak, ha elhiszi, hogy párja szereti őt, és elfogadja, hogy nem mindenki egyforma.

4. A Bika a párkapcsolatban is a tökéletességre törekszik

A legtöbb Bika számára csak a tökéletesség elfogadható. Ha ez a kényszer csak a munkájában jelentkezik, nincs semmi baj. Ám gondokat okozhat, ha törekvése a párkapcsolatban is megjelenik. Amelyik párkapcsolat nem hibátlan, az nem is párkapcsolat – legalábbis szerinte. Mit tegyen, hogy legyőzze ezt az igényét? Érdemes a fokozatosságot szem előtt tartania: semmi gond azzal, ha a kapcsolatot egyre jobbá szeretné tenni, ám ehhez időre és türelemre van szükség.

(via bold sky)