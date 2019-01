Melyik kutyust választod? Döntésed sokat elárul rólad

A kutya a leghűségesebb társ, a legnagyszerűbb barát. Valódi családtag, imádni való, kedves, játékos. A feladat nem is olyan egyszerű és könnyű, mint amilyennek elsőre tűnhet. Nézd meg az igazán aranyos kiskutyákat, és döntsd el, melyiket választanád a szíved szerint. A választott kutyus ugyanis nagyon sokat elárul a személyiségedről. Nos, melyik kiskutyát választod, és mit tudhatsz meg magadról ezúttal? A válaszokat a képek alatt olvashatod el.

Ezt árulja el rólad az 1. kutyus, az ausztrál juhászkutya

Ha szíved szerint az ausztrál juhászkutyát fogadnád magadhoz, szinte biztosan optimista, vidám és nagyon nyitott a személyiséged. Valódi felfedező rejlik benned, szereted a kihívásokat, a járatlan utakat keresed. Intelligens ember vagy, az energiád kifogyhatatlan, imádod a barátokat, a társasági eseményeket. Önzetlenül és szívesen segítesz másoknak, a szeretteidért pedig valóban minden tőled telhetőt megteszel. Hajlamos lehetsz könnyen elunni magadat, és a céljaidat is előbb feladod, mint kéne. Éppen ezért különösen fontos, hogy olyan kreatív elfoglaltságot találj magadnak, amit mindenkor nagyon szívesen végzel.

Ezt meséli a személyiségedről a 2. kutyus, a labrador kölyök

Amennyiben a labrador retrievert választottad, nagyon kíváncsi természetű lehetsz. Mindenről és mindent tudni akarsz. Szereted a vidámságot, téged egyáltalán nem zavar a nagy zaj, a hangos mulatságok. Népszerű ember vagy, sokan kedvelnek téged. A gyerekek különösen vonzódnak hozzád, hiszen mindig megtalálod velük a közös hangot, nagyon szívesen szórakoztatod őket. Ugyanakkor pontosan tudod, hogyan fegyelmezd önmagadat, az érzelmeidet, éppen ezért még a rázósabb helyzeteket is másokhoz képest jóval könnyedebben kezeled. A párkapcsolatban valódi álmodozó vagy. Még az is lehetséges, hogy tündérmesébe illő esküvőd lesz – vagy talán már volt is.

Ezt mondja el a személyiségedről a 3. kutyus, a szibériai husky

Ha a csodaszép és különleges szibériai huskyt választottad, te biztosan nagyon szereted az embereket. Nem véletlenül vagy igazán népszerű a baráti társaságokban. Az életedben az egyensúlyt, a lelki békét keresed, ugyanakkor nagyon aktív és energikus a személyiséged. Nálad nem létezik elérhetetlen és megvalósíthatatlan cél, mindent megteszel, hogy valóra váltsd az álmaidat. A szerelem nálad önzetlenséget jelent, inkább adsz, mintsem követelnél. Leghőbb vágyad, hogy pontosan ugyanazt az érzelmi biztonságot és melegséget kapd a párodtól, amit te adsz neki.

Ezt árulja el rólad a 4. kiskutya, a labradoodle

Ezt a gyönyörű és különleges kutyus a valójában a labrador és a poodle kutya keveréke. A labradoodle-t elsősorban Ausztráliában tenyésztik. Ha ezt a kutyust választottad, talán kicsit kiszámíthatatlan lehetsz, ugyanakkor pontosan tudod, személyiségednek ezen vonásából, hogyan kovácsolj előnyt magadnak. Nagyon szereted a munkádat, amelybe biztosan mindig belecsempészel némi vidámságot is a saját és persze a munkatársak örömére. Párkapcsolatban olyan társra vágysz, akivel kiegészítitek egymást, nagyon vonzódsz ugyanis az ellentétekhez. Pontosan tudod, hogy minden kapcsolatban egymást váltják a hullámvölgyek és a hullámhegyek, de azt is tudod, hogyan oldd meg a problémákat.

Ezt meséli a személyiségedről az 5. kutyus, a buldog

Amennyiben az angol buldog gazdája lennél a legszívesebben, elmondható rólad, hogy szereted a függetlenséget, a szabadságot, nagyon önálló és lelkileg erős ember vagy. Ez a lelki erő ugyanakkor néha hajlamos lehet agresszióba csapni. Számodra tehát a legfontosabb a nyugalom, és hogy a benned lévő erőt kontrolláld, rendszeres mozgással vezesd le a feszültséget. Nem szereted a korlátokat sem a munkádban, sem a párkapcsolatban. Olyan társra vágysz, aki értékeli a szabad lelkedet, nem állít fel szabályokat, inkább hagy élni és lélegezni téged. Az is biztos, ha megkapod az önállóságot, te vagy a legönzetlenebb, a legédesebb szerelmi partner.

Ezt árulja el a személyiségedről a 6. kiskutya, a törpespicc

Ha a tüneményes törpespicc kutyusra esett a választásod, nyitott, barátságos és intelligens típus lehetsz. Nagyon szereted, amikor rád irányul a figyelem, amikor te lehetsz a társaságok központja, néha talán úgy érzed, mintha a divatbemutatók kifutóján sétálnál. Céltudatos ember vagy, téged semmi és senki sem akadályozhat meg, hogy elérd, amit igazán szeretnél. Ez a nagyon erős törekvésed viszont néha görcsössé, vagy akár megszállottá tehet téged. Nagyon fontos, hogy figyelj magadra, a pihenésre, a lazításra. A céljai megvalósítása mellett még neked is szükséged van időnként a teljes kikapcsolódásra.

