Heti angyalhoroszkóp 2019. január 8-14.: Az angyalok most segítenek megvalósítani a célokat

Kos

Gábriel arkangyal segít neked megfogalmazni az érzéseidet. Erre most nagy szükséged is van, hiszen neked magadnak is szembe kell nézned, amit valóban érzel. Gábriel arkangyal tudja, mely szavakkal fogalmazhatod meg az érzéseidet a legjobban.

Bika

Raguel arkangyal segít megérkezni a harmónia állapotába. Abba a harmóniába, amelyben már olyan sokat voltál, de valamiért mindig kiestél belőle. Ha kéred, Raguel arkangyal nemcsak visszavezet a harmóniába a héten, de segít abban is, hogy megmaradhass ebben a csodás állapotban.

Ikrek

Zsofiel arkangyal segít neked, hogy elérhesd a céljaidat. Ez azonban nem úgy történik, ahogy elképzeled. Zsofiel arkangyal segítségével a céljaid könnyen és egyszerűen elérhetőkké válnak. Elég lesz a gondolataiddal megteremtened a célokat, és azok könnyedén megvalósulnak.

Rák

Sámuel arkangyal nemcsak azt keríti elő, amit elvesztettél, de azt is, amit még nem kaptál meg. Ha most vársz valamire, ha szeretnéd, hogy mielőbb megérkezzen ez a valami vagy akár valaki az életedbe, egyszerűen csak kérd meg Sámuel arkangyalt, hogy hozza el neked.

Oroszlán

Zadkiel arkangyal segít visszaemlékezned, milyen volt teljesnek és egésznek lenni. Zadkiel arkangyal segít neked, hogy megérthesd, ismét lehetsz teljes és egész, nem mellesleg arra mutat rá, hogy valójában önszántadból, a fejlődésért mondtál le a teljességről.

Szűz

Sandalfon arkangyal megnyugtató jelenlétére azért van szükséged, hogy valóban a nyugodt erő állapotába kerülhess. Abba az állapotba, amelyben békében vagy, mert ebből a mély, belső békéből merítheted az erődet. A nyugalom mindig sokkal erőteljesebb és hatékonyabb a kapkodásnál…

Mérleg

Őrangyalod nemcsak ott áll melletted, hanem folyamatosan mutatja az utat a boldogságod felé. Őrangyalod folyamatosan jelekkel vezet téged, és jelekkel mutatja neked a következő lépést. Most figyeld meg, és ismerd is fel ezeket az angyali jeleket!

Skorpió

Jeremiel arkangyal segít neked, hogy lezárhasd az előző évet. Jeremiel arkangyal segít abban is, hogy megértsd, milyen tanulságokat kell magaddal hoznod az előző évből. Jeremiel arkangyal támogat, hogy sokkal nagyobb hittel és szeretettel folytasd a 2019-es évedet.

Nyilas

Haniel arkangyal tudja, milyen nagy szükséged van a támogatására, ezért a héten a belső hangodon keresztül vezet téged. Most érdemes megtenned, amire a belső hangod biztat, hiszen azon keresztül mindig az angyalok üzennek neked, és ők mindenkor a boldogság felé terelnek.

Bak

Mihály arkangyal erőteljes védelmező energiákkal vesz körül téged, amikor kéred. Érdemes minden olyan helyzetben Mihály arkangyalt szólítanod, amikor elbizonytalanodsz, elbátortalanodsz vagy egyszerűen csak megijedsz valamitől. Mihály arkangyal mindenkor szeretettel fog védelmezni téged.

Vízöntő

Ariel arkangyal segít megvalósítanod azt a vágyadat, amit elterveztél januárra. Természetesen a többi vágyadban is segít, ha kéred őt. Most érdemes elmondanod Ariel arkangyalnak, mi a hónapod fókusza, és érdemes elmondanod azt is, mi az, amit már a héten meg akarsz valósítani.

Halak

Azrael arkangyal segít elbúcsúzni a testi szenvedéstől. Ő az az angyal, aki segít megértened, hogy a szenvedés és a fájdalom teljességgel fölösleges. Azrael arkangyal szívesen feloldja a fájdalommal kapcsolatos tévedéseidet, és szívesen segít, hogy a fájdalmat feloldódhasd és szeretetre cserélhesd.