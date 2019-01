Heti pénzhoroszkóp 2019. január 7–13.: Meggazdagodhatsz 2019-ben

Kos

Néha azt érzed, mindenki tőled akar megtanulni a pénzzel bánni. Néha eleged is van ebből. Hidd el, nem azzal segítesz másoknak, ha okos pénzügyi tanácsokat adsz. Azzal segítesz, ha őszintén megmutatod nekik, mit és hogyan értél el. Pontosan ezzel inspirálod őket a leginkább. A tanácsok amúgy sem működnek mindenkinél.

Bika

Nagyon sokat akarsz adni valakinek, de ő ezt nem érdemli meg. Sőt! Úgy tűnik, mintha épp a szeretetét, a tiszteletét akarnád megvenni. De az úgysem eladó. A pénzedet tartsd meg magadnak, és csak olyanokkal állj szóba, akik valóban szeretnek és tisztelnek téged.

Ikrek

Nem kell mindenkinek kölcsönadnod. Megteheted, hogy nem adsz kölcsön. Megteheted, hogy előretekintő vagy, és már most felkészülsz a saját kiadásaidra. Hidd el, a szíved mélyén pontosan érezni fogod, ki az, akinek érdemes kölcsönadnod, és ki az, aki csak azért kér, mert kényelmesebb.

Rák

Minden döntésednek hatása van arra, hogy mennyi pénzed van. Minden mindennel összefügg, ezért minden összefügg a pénzzel is. Hidd el, ha most rendbe teszed a baráti kapcsolataidat, a pénzügyeidet is meggyógyítod. Amikor a barátságaid rendben vannak, a bőség is rád talál.

Oroszlán

Úgy érzed a héten, mintha kiszállna belőled az erő, nem tudod tovább működtetni a gépezetet. Jó hírem van. Nem is kell tovább működtetned ezt a gépezetet! Sőt! Pontosan az vezetne a bőséghez, ha lebontanád az elvárásokat, ha egyszerűen csak hagynád, hogy a dolgok megoldják önmagukat.

Szűz

Egy pillanatra attól tartasz, nem lesz elég pénzed az idén. De ugye azt is érzed, az év második hetében ettől félni butaság és logikátlan is? Hidd el, minden rendben lesz az anyagi helyzeteddel. Hidd el, idén könnyedén megoldod azokat a pénzügyi problémákat, amelyeket esetlegesen meg kell majd oldanod.

Mérleg

Van benned némi kétely egy másodállással vagy valamilyen pénzszerzési lehetőséggel kapcsolatban. A kételyed nem megalapozatlan. Most olyan lehetőségbe akarsz belekezdeni, amely valószínűleg nem vezet sehová, de főleg nem az anyagi bőség világába. Nyugodtan mondj nemet erre a lehetőségre!

Skorpió

Nem biztos, hogy pontosan tudod, mit kell tenned annak érdekében, hogy megérkezz a bőség világába. Lehet, most olyasmit kellene tenned, amit még sohasem próbáltál. Ha jobban megnézed, ez nemcsak lehetséges, hanem biztos. Hiszen ha korábban próbáltad volna, már most is gazdag lennél.



Nyilas

Néha azt érzed, a pénz mindent elront körülötted. Ha úgy érzed, a barátok túlságosan is anyagiasak kezdenek lenni, érdemes emlékeztetned őket a valódi értékekre. Érdemes emlékeztetned őket, hogy a szeretetre van valójában a legnagyobb szükségük. A többi jön magától.

Bak

Most szeretnéd rendezni a tartozásodat, de úgy tűnik, erre nincs elég fedezeted. Úgy tűnik, kevesebb pénz van a számládon, mint hitted. Nyugodj meg, minden meg fog oldódni, hiszen a tartozást könnyebben átütemezheted, mint remélted volna. Az is lehet, hogy magától eltűnik?

Vízöntő

Olyan módon kellene segítened másoknak, hogy tanítod őket. Azzal, ha megtanítod a pénzzel bánni a körülötted lévőket, mindenkinek segítesz, hogy jobb és boldogabb élete legyen. Igaz, a pénz nem boldogít, de a pénz hiánya igencsak boldogtalanná teheti az embereket. Téged is.

Halak

Fontos, hogy a gondolataidat tartsd meg a bőség témáján, és ne hagyd, hogy a hiány kerüljön a figyelmed középpontjába. Egyszerűen csak hagyd, hogy elkalandozzanak a gondolataid, és arról ábrándozz, milyen lesz, amikor bőségben élsz, és minden rendben lesz benned és körülötted.