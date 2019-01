Ezek a csillagjegyek kétszer is meggondolják, mielőtt megszólalnak

Félénk és magába forduló: ezt a két szót gyakran szinonimaként használják, ám a jelentésük korántsem egyezik. Az introvertált csillagjegyű embernek ugyanis szüksége van az egyedüllétre, mivel ő nem igazán kedveli a társaságot. A félénk ember ugyanakkor nem feltétlenül szeretne egyedül maradni, ám nagyobb társaságban tétovának, bizonytalannak tűnhet. Úgy érzi, véleménye senkit sem érdekel, de az is megeshet, a kedvező pillanatra vár, amikor biztos lehet abban, hogy megnyilatkozását pozitív visszajelzés kíséri. Nem szeretne hibázni, ami pedig komoly nyomás alá helyezi. Félénk, visszafogott típus, ezért kétszer is meggondolja, mielőtt bármit mondana, nehogy sértőnek találják a többiek a szavait.

1. A Szűz

A Szűz gyakran tűnik bátortalannak, mivel jól átgondolja mondanivalóját. Ügyel a szavaira, nem szeretné azt a benyomást kelteni, hogy fogalma sincs, miről beszél. Emellett mérlegeli azt is, szavai hogyan hatnak a körülötte lévőkre, s persze milyen színben tünteti fel magát a véleményével. Habozhat, ezáltal gyakran meglehetősen rossz az időzítése, így pedig akarata ellenére is kínosra is sikeredhet a mondanivalója – legalábbis számára.

2. A Rák

A Rák csillagjegyre is gyakran ragaszthatják a félénk jelzőt, mivel nagyszerű hallgatóság, odafigyel arra, amit a másik meg szeretne osztani vele. Esze ágában sincs félbeszakítani, mondanivalójával belefagyasztani a szót, úgyhogy inkább kivárja, amíg lehetőséget kap a válaszadásra. Csendesen, figyelmesen követi az eseményeket, hallgatja a többieket. Nem véletlen, hogy a legmegfontoltabb és leghatározottabb csillagjegy éppen ő, aki csendben figyel, s nem próbálja mindenáron a véleményét ráerőltetni a többiekre.

3. A Halak

A Halak nagyon érzékeny csillagjegy, próbálja megóvni az érzéseit, ami meglehetősen bátortalanná teszi őt. Bizonytalanul érzi magát, egyáltalán nem oldódik fel, amikor idegenek között találja magát. Amikor ismerősével találkozik, de ő még késik, pánikszerűen üzenetet küld, hogy mikor fut már be, és egész addig hátulról figyeli az eseményeket, amíg az illető meg nem érkezik. A Halak a legszívesebben kreatív módon, művészi alkotáson keresztül fejezi ki magát; amikor erre nincs lehetősége, inkább csendes magányában szemlélődik.

4. A Bak

A Bak csillagjegynek is megvannak a maga bátortalan pillanatai, amikor olyan helyzetbe kerül, ahol rá hárul minden felelősség. Legyen szó nála szervezett buliról vagy munkahelyi prezentációról, mindenkor lelkiismeretesen elvégzi a feladatot, viszont meglehetősen bizonytalanná válik, amikor ki kell lépnie a komfortzónájából. Ha ilyen szituációba kerül, igyekszik minél előbb túlesni a feladaton, és visszatérni a megszokott és biztonságos kerékvágásba.

5. A Skorpió

A Skorpió bizonytalanságát fura módon a felsőbbrendűségi érzése idézi elő. Korántsem mondható nagyképűnek, hiszen ő az egyik legelszántabb, legmerészebb csillagjegy, mégis előfordul, hogy olyan lesz, mint akinek kivágták a nyelvét. Titokzatos típus, ő sosem osztja meg a titkait olyan személlyel, akit alig ismer. Időbe telik, mire megbízik valakiben. Olyan is előfordul, hogy éppen a gondolatait rendezgeti, ez okozza szótlanságát, visszafogottságát.

(via your tango)