Napi horoszkóp 2019. 01. 06.: Mivel búcsúzik január első hete?

Át kellene gondolnod a hangsúlyaidat, a hangnemedet vasárnap. Valaki talán fenyegetőnek, ijesztőnek találja, ahogy beszélsz, vagy amit írsz. Közben lehet, te egyszerűen csak kétségbeesett vagy, és épp segítséget szeretnél kérni. A hangsúlyok és a megfogalmazás ma a szokottnál is fontosabb.

Meglepő ötleteid vannak, hogyan oldj meg egy problémát vasárnap. Ezek az ötletek abban segítenek, hogy valóban minden máshogy legyen, mint eddig volt. Most azonban nem mindenki lelkes az újításaiddal kapcsolatban. Sőt! Sokan azt szeretnék, ha minden maradna régiben, mert már megszokták a régi rendszereket.

El kell döntened, mi a legfontosabb vasárnap, és azzal kellene foglalkoznod. Nincs időd mindenre, emiatt pedig nem kéne kapkodnod. Most nyugodtan mondd le, ami nem fontos, és foglalkozz azzal, ami valóban fontos a számodra. Foglalkozz azzal, ami tényleg jó neked.

Tudatosítanod magadban, hogy neked nem kell és nem is szabad másolnod másokat. Az, hogy valami valakinek bejött, nem jelenti, hogy neked is bejön majd. Nem az a kérdés, ki mit csinál, hanem hogy te mit szeretnél csinálni. Az a kérdés, te mit akarsz csinálni.

Úgy érzed, mintha a családodhoz mellékelt használati utasításban nem olvastad volna el az apró betűs részt. Ma valahogy senki sem úgy viselkedik, ahogy megszoktad tőle. Az is lehet, most érdemes lenne mindenkitől egy lépés távolságot tartanod, és nem kellene arra figyelned, ki mit tesz.

Vasárnap nagyon fázol, a legszívesebben száz réteg ruhát vennél magadra. Vasárnap nagyon szeretnéd, hogy legyen már végre tavasz. A tavaszra még várni kell – bár talán nem is olyan sokat –, de a tavaszi nagytakarítást már ma megkezdheted. Talán éppen ezzel tudod siettetni az igazi tavasz megérkezését.

Skorpió

A barátaid szerint extra vicces vagy ma, és igazán jókat szórakoznak a történeteiden. Ezek a történetek számodra talán nem olyan szórakoztatóak, de azzal, hogy viccesen meséled, magadnak is segítesz. Ezek a történetmesélések most segítenek magadban is rendbe tenni a dolgokat.

Még több horoszkóp Skorpióknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Skorpió-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Skorpió-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Skorpió szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Skorpió-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Skorpió jegy jellemzése

A Skorpió mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Skorpió aszcendensű emberekről!