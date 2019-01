Mit látsz meg először a képen? Ezt árulja el a személyiségedről

A projektív személyiségtesztek nagyban segítenek megérteni az emberi elme működését. Felfedik a személyiséget, értékeket, célokat, védelmi mechanizmusokat, félelmeket, sérüléseket. Komplex képet adnak a tudatalattiról.

Ezek a tesztek olyasmi nyitnak ki, melyeket elnyomunk, és talán sosem akartunk még meglátni magunkban. Előrejelzések is lehetnek rólunk, így a sorsunkról is. Vágyaink, impulzusaink a jövőnkről is árulkodhatnak.

A feladat egyszerű: nézz rá a képre, és mondd ki magadnak, mit láttál meg legelőször a képen. Legelőször…

Óceán és a szikla

Fő tulajdonságaid:

Pozitív látásmód

Nagyvonalúság

Vidám természet

Ha körülötted valami elromlik, első gondolatod, hogy hogyan lehetne megoldani a problémát, ahelyett, hogy a probléma okán tépelődnél. Pozitív gondolkodásod a körülötted lévő emberekre is átragad. Te tényleg inspirálod őket. Az emberek imádnak a társaságodban lenni, mert meghallgatod őket, és hatékony tanácsaid vannak. Mindenki szeret téged! A pozitív energiádnak köszönhetően a világ tényleg egy jobb hely!

Egy nő arca oldalról

Fő tulajdonságaid:

Erő

Roppant jó vezetői véna

Gyors problémamegoldó képesség

Rendkívül erős vezetői készségekkel rendelkezel. Bárhova is mész, nagyon sokan követnek. Olyanok, akik jobb vezetőre vágynak. Megvan a képességed arra, hogy erősen magadhoz láncolj akár tömegeket is. Higgy magadban kitartóan, mert megvan mindened ahhoz, hogy bármilyen nehézséget legyőzz! Az emberek ösztönösen követnek és szeretnek, sosem leszel egyedül a nehéz időkben sem. Erős és ambiciózus személyiség vagy, használd a talentumaidat!

Felhős ég vagy vitorlás

Fő tulajdonságaid:

Család- és barátcentrikusság

Szeretetteljesség

Gyors kapcsolatteremtő képesség

Számodra roppant fontos a család és a barátok közelsége. Ezért számodra az egyik legnehezebb feladat, hogy feldolgozd az elszakadást valakitől, bármilyen oknál fogva történik is. Ösztönösen és jól választasz barátokat, gyorsan megtalálod az értékeket másokban. Sokan megbíznak benned, és tisztelettel kezelnek még akkor is, ha nem értenek egyet veled, mert fontos vagy számukra. Ez egyáltalán nem meglepő, mert szeretetteljes személyiséged vonzza őket, és szeretnének melletted maradni. Maradj meg ilyennek!

(illuzio.cafeblog.hu)