Hétvégi szerelmi horoszkóp 2018. január 5–6.: Szerelmi bonyodalmakkal indul az év

Kos

Meg akarod változtatni a kapcsolatodat a szerelmeddel? Akkor ideje komolyan venned őt! Amíg azt érzi, hogy csak játék a számodra, addig nem fog teljes egészében megbízni benned, és addig nem fogja magát teljesen beleengedni a kapcsolatotokba sem.

Bika

Nem vagy benne biztos, hogy mit tegyél, ezért inkább nem is teszel semmit. A szerelmed pedig pont azt várja, hogy cselekedj. Most meg kellene beszélned vele, mire vár, mire számít, és mit szeretne egészen pontosan tőled és másoktól. Ha ezt végiggondolja, neki és persze neked is segít.

Ikrek

Ne dolgozz a változás ellen, dolgozz a változásért! Azt hiheted, a változás, amely rátok vár, nem lesz jó neked, de ez tévedés. A változás, amely előttetek áll, nagyon is jó lesz neked és a párodnak is és minden más érintettnek is. Ez a változás végre kipucolja a kapcsolatotokból a félelmeket.

Rák

Fontos, hogy ne tedd függővé az életedet másoktól. Még a szerelmedtől sem. Fontos, hogy tudd, milyen sokat érsz önmagadban. Az, hogy egyedül is sokat érsz, nem jelenti, hogy egyedül is kellene maradnod. Sőt! Most épp ez segít hozzá, hogy a kapcsolatod is stabilabb legyen.

Oroszlán

Nem vagy benne biztos, hogy mit szeretnél. Ingadozol a szerelem, a barátság, az erotika között, és nem tudod eldönteni, mihez kezdj ebben a helyzetben. Tudod mit? Most kellene megkérdezned a másik felet is. Most kellene megkérdezned a párodat, pontosan ő mit szeretne köztetek?

Szűz

Az apró bakik, az apró hibák teszik széppé a párkapcsolatot. Nem kell mindennek tökéletesnek lennie, és ezt a hétvégén meg is tapasztalod. Nem kell mindennek pontosan olyannak lennie, ahogyan elképzelted. Ha elengeded az akarásodat, sokkal jobb dolgok történnek veletek.

Mérleg

Most nem tökéletes a hangulat köztetek, de ez nem olyan nagy tragédia, mint hiszed. Ez csak egy hullámvölgy, ami után hatalmas hullámhegy, és rengeteg boldogság vár rád. Hidd el, sokkal jobb, ha most hagyod, hogy a hangulatotok hullámozzon, mert az igazán nagy dolgok így történnek meg.

Skorpió

Te is érzed, hogy most nyugodtnak kellene maradnod, de épp arra kell rájönnöd, most nem a nyugalom az erős oldalad. A szerelmeddel kapcsolatban csak az borít ki, ha bizonytalanságot érzel a részéről. Ez ellen pedig csak a szeretetteli beszélgetések segítenek nektek.

Nyilas

Át kell gondolnod a szerelmi életed, és ehhez ideális ez a hétvége. Most van időd végiggondolni mindazt, ami történt, és arra is, hogy megoldd, amit eddig nem tudtál. Talán el kell engedned valakit annak érdekében, hogy valaki más végre teljes egészében megérkezzen az életedbe.

Bak

Úgy érezheted, a héten eltávolodtatok egymástól, de ez csak annak köszönhető, hogy a nyakatokba szakadtak a január eleji tennivalók. Hidd el, ez a távolodás hamarosan megáll, megfordul, és közeledésbe kezd. Ez pedig azt is jelenti, hogy nemsokára meghittebb és boldogabb lesz a szerelmi életed, mint eddig.

Vízöntő

Nem viseled jól, ha megmondja a szerelmed, hogy mit kell tenned. Te azonban mindig meg akarod neki mondani, hogy mit tegyen. Vedd észre, mindketten erős és független emberek vagytok, és pontosan ez az erő és függetlenség a legvonzóbb a számotokra egymásban.

Halak

A szerelmi életed egyre bonyolultabb, te pedig egyre jobban élvezed ezt. A szerelemre most úgy tekintesz, mint a kreatív önmegvalósítás eszközére. Ne lepődj meg, ha a barátnőid nem értik a szerelmi életedet. És ne lepődj meg, ha néha te magad sem tudod követni, hogy mire vágysz.