Ezt jósolják a tarot-kártyák januárra

Mielőtt képzeletben húznál a tarot-kártyák közül, próbáld picit elcsendesedni, ellazítani az elmédet. Hunyd le a szemed, figyelj befelé a megérzéseidre. A jósláshoz gyújthatsz gyertyát is. Amikor úgy érzed, kellően ellazultál, lélegzeted mély és egyenletes, nyisd ki a szemed, és pillants a kártyákra. A lapokat „lefordítva” láthatod pontosan azért, hogy a belső érzetekre hagyatkozz. Tégy fel magadban kérdést, például: Hogyan alakul a január?, vagy: Mit üzennek nekem az égiek januárra? A kérdés után válaszd azt a tarot-kártyát, amelyik energiáját a legerősebben érzed a szíved környékén. A végleges döntésedet követően „fordítsd fel” a lapot, és olvasd el a neked szóló jóslatot. Kérlek, ne csapd be magad, csak azt követően görgess a válaszokhoz, miután döntöttél.

Ezt jósolja az első tarot-kártya: Az Igazság

Ha az első tarot-kártyát fordítottad meg képzeletben, Az Igazság tarot-lap jóslatát olvashatod. Januárban fontos igazságra bukkansz, ami érezhetően befolyásolja az életedet. A felismerés változásra késztet téged. Talán már most döntést kell hoznod két lehetőség között. A kártya üzenete szerint ne siess még a döntéssel, hiszen tudomásodra juthat olyan információ, ami segít tisztán és világosan látni. A megérzéseidre most még fontosabb figyelned, tudnod kell, az intuíciód mindig a jó irányba vezet téged. Az Égiek támogatnak és segítenek. Figyelj a jelekre, figyelj a szokatlan jelzésekre. Higgy önmagadban, állj ki a saját véleményed mellett. Ne hagyd, hogy bármi vagy bárki elbizonytalanítson, és letérítsen a számodra rendelt útról.

Ezt jósolja a második tarot-kártya: A Mágus

Ha a középső lapot választottad, A Mágus elnevezésű tarot-kártyát húztad. Ez a lap az első Nagyarkánum, jelentése szerint az új kezdet lehetősége. Az új év első hónapjában több újdonság is felcsillanhat előtted. Most akár több lehetőség közül is választhatsz. Döntsd el, mi az, amit igazán csinálni szeretnél, amit a szíved szerint a leginkább megvalósítanál. Tűzd ki a célodat, és lépj a tettek mezejére. Olyan helyzetben vagy éppen, amikor különösebb erőfeszítés nélkül érheted el a vágyadat. Ennél alkalmasabb időszakot keveset találhatnál. Bármin is gondolkozol, most elérheted. A teremtőerőd működik. A gondolatokkal is képes vagy most teremteni – jót és rosszat is. Gondolkodj, érezz és cselekedj pozitívan, és most valóban csupa jó dolog történik veled. Ne hagyd ki a lehetőséget.

Ezt jósolja a harmadik tarot-kártya: A Próféta

A harmadik tarot-kártya A Próféta lapja. Ha ezt a kártyát húztad, a jóslat szerint a legjobb időben vagy ahhoz, hogy fejleszd a tudásodat. Mit szeretnél most tanulni? Miben fejlődnél? Az önismereted is bővítheted. Ismerd meg magadat mélyebben, bontakoztasd ki a belső erődet, a benned rejlő tehetséget. Mutasd meg magadat bátran. Most valóban kihozhatod önmagadból a lehető legtöbbet. Olyan „mesterre” találhatsz, aki talán egyetlen mondatával megvilágosítja az elmédet. Úgy érzed, szikraként pattannak ki az ötletek, a jobbnál jobb gondolatok. Kövesd ezeket az ötleteket, hiszen bámulatos magasságokba juthatsz általuk. Az Égiek vezetnek téged. Valódi küldetést, missziót valósíthatsz meg. Lépj bátran a tettek mezejére. Ez a te utad.

