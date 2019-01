Ezzel a csillagjeggyel ne randizz 2019-ben

Kos (március 21. – április 20.)

Kos jegyűként jobban teszed, ha idén nem randizol a Halakkal. Küldetésed van 2019-ben. A Mars január 1-jén a jegyedből indulva halad határozottan előre, ahogyan te is teszed, éppen ezért a túlcsorduló érzelmekre, a bizonytalanságra nem lesz időd. Járd céltudatosan a magad útját.

Bika (április 21. – május 20.)

Bika jegyűként az Ikrekkel ugyan izgalmas randiban lehet részed, mégis mondj neki nemet. Te is tudod, óriási változás küszöbén állsz, ő pedig csak elvonná a figyelmedet a legfontosabb dolgokról. Neked most támogatásra van szükséged, ezt pedig biztosan nem tőle kapod meg.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként a Rák érzéki és romantikus, de neked nem ő rá van most szükséged. Számára a család most mindennél és mindenkinél fontosabb, vagyis ideje is alig jutna rád. Kétségtelenül nagyon jó beszélgetőpartner, de nem ő lesz, akivel értelmes és izgalmas beszélgetéseket folytathatsz. Ráadásul ő túlzottan is érzelmes hozzád.

Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként nagyon vonzónak találod a Mérleget, mégis jobb, ha idén messze elkerülöd őt. 2019-en a legjobb, ha önmagadra, a saját igényedre figyelsz. Csak az időt fecsérled, mire a Mérleg kitalálja, mit is akar valójában. Ne engedd, hogy varázsával megbabonázzon, mert később nagyot csalódhatsz benne.

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Az Oroszlán jegyűként 2019-ben semmi esetre se randevúzz a Skorpióval, bármilyen vonzónak és ellenállhatatlannak tűnik is. Persze, hihetetlenül szexi csillagjegy, de ez most ne tévesszen meg, mert nagyon gyorsan megmérgezik a kapcsolatot a viták, a veszekedések. Hidd el, ő most több fájdalmat okozhat, mint örömet.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként magasra teszed a mértéket. Mégse randizz a Vízöntővel, bármilyen ígéretesnek is tűnhet a kapcsolat közöttetek. Igen, valóban zseniális és briliáns elme, nem mellesleg hihetetlenül vonzó, de hosszú távon ez kevés a boldogsághoz. Megbízhatóság, szilárd talajra van szükséged, és ezt nem ő adja meg neked.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként téged is ugyanúgy vonz a szépség, mint a Bikát, hiszen mindketten a Vénusz szülöttei vagytok. Mégsem találod meg mellette a vágyott lelki békét és nyugalmat, sőt a lassúsága, a nehézkessége hamar kibillent az egyensúlyból. Inkább magadra, és a céljaidra figyelj 2019-ben.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként nem való hozzád a Nyilas, így ne is randizz vele. Úgy gondolod, képes vagy kezelni a kalandos természetét, de nem tudod őt visszafogni és kézben tartani. A Jupiter ezerrel támogatja őt és viszi előre a céljai felé. Ideje sem jut a párkapcsolatra, ő valójában csak kalandra vágyik. Érzelmeket, meghittséget nem mellette találsz.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként vonzónak találod a Szűz csillagjegyet, de a saját érdekedben jobb, ha messze elkerülöd őt. Igen, van benne valami csábító és vonzó, de ő közel sem olyan rugalmas, mint te. Nem fogja támogatni a hirtelen jött utazási javaslataidat, a váratlan, kiszámíthatatlan ötletektől, programoktól pedig égnek áll a haja. Nem illetek össze.

Bak (december 22. – január 19.)

A Bak jegyűként a kiszámíthatóságot szereted, már csak ezért sem jó ötlet a Kossal randiznod. Ő most leginkább a saját céljai megvalósítására fókuszál, és azt teszi, ami számára okoz igazán örömet. Izgága, türelmetlen természetével téged is kibillent a nyugalomból, inkább fejfájást okoz, mintsem boldog pillanatokat 2019-ben.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként nagyon sok hasonlóság fűz a Bakhoz, hiszen mindkettőtök uralkodó bolygója a Szaturnusz. Viszont te sokkal könnyedebb és rugalmasabb vagy nála, ő pedig képtelen követni az ötleteidet. Mellette azt érezheted, egy helyben toporogsz, nem jutsz egyről a kettőre. Jobb, ha magadra és a saját céljaidra összpontosítasz.

Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként elvarázsol az Oroszlán önbizalma, határozottsága. A kreativitása, a fantáziája lenyűgöz, mégis hidd el, ő nem a te embered. Túlzottan is hatalmaskodó, imádja a nyilvánosságot, a fényt, alig várja, hogy ő lehessen a társaság közepe. Ötleteljetek közösen, de ne szeress belé, mert később sajnos csalódni fogsz benne.

