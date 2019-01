Ez az, amiben a legkreatívabbak a csillagjegyek

Ha a környezetedben élőket megkérdeznéd, vajon mennyire érzik magukat fantáziadúsnak, eredeti ötletek megálmodóinak, a többség nagy valószínűséggel azt mondaná, ez nem az ő erőssége. Jó hír, hogy a képzeleterő, a fantázia, a kreativitás nagyon is fejleszthető. A kreativitás ugyanis számos módon törhet utat magának. Lehet, te a munkahelyed kápráztatod el a többieket a jobbnál jobb ötletekkel, de az is elképzelhető, az otthonod szépítésében fejezed ki önmagadat. Az alkotó kedv arra is tökéletes, hogy a benned rejlő érzéseket, a gondolatokat tárd fel a világ előtt. Vajon mennyi ötlet rejlik benned, és mely területen kamatoztathatod ezt a képességet? csillagjegyednél megtalálod a választ.

Kos

A Kos a tűz jegyek közé tartozik, árad belőle az energia, a magabiztosság. Kreativitása nem ismer határt, ám jellemzően egy területre koncentrál. A csillagjegy szülötte a hétköznapi dolgokat képes egyedivé varázsolni, így nem meglepő, hogy elsősorban a divat, a dekoráció, a design területén kamatoztathatja kiváló képességét.

Bika

A Bika legjellemzőbb tulajdonsága az elszántság és a maximalizmus. Amikor alkot, annak úgy kell sikerülnie, ahogy megálmodta. Mindennek tökéletesnek kell lennie, és addig nem nyugszik, amíg meg nem valósítja az elképzelését. A keze a „fegyvere”, alkotókészsége leginkább a főzésben, a kézművességben, a szobrászatban, rajzolásban érvényesül.

Ikrek

Levegő jegyűként az Ikrek egyértelműen az egyik legélesebb eszű csillagjegy. Gyors, hatékony és innovatív, amikor valóban olyat csinál, amit szeret. Jó felfogásának köszönhetően, akár egy vázlatból is izgalmasat tud alkotni, de jól érvényesül a kommunikáció területén is. Kreativitása leginkább a nyilvános beszéd, az újságírás, a színészkedés során tör utat.

Rák

A víz jegyű Rák számára fontosak az érzelmek. Nem csak azért végzi el a feladatokat, mert kötelességnek érzi, avagy megkérték rá, hanem mert fontosnak tartja. Lényeges, hogy munkájának haszna legyen, ne csupán művészi érdemmel bírjon. A család testesíti meg számára a legnagyobb értéket, így az emberekkel való kapcsolatban, a problémák kezelésében képes a leginkább érvényesíteni a kreativitását.

Oroszlán

Nem fér hozzá kétség, az Oroszlán az a csillagjegy, amely leginkább ki akar tűnni a tömegből. A kreativitásán keresztül ad teret egyedülállóságának, nagyságának. Ám ha a háttérben nem érzi a többiek támogatását, az könnyen kedvét szegi. Éppen ezért a legalkalmasabb terep kreativitásának kibontakozásához a színház, a koncert, ahol sok ember előtt szerepelhet.

Szűz

A Szűz hihetetlenül precíz a munkájában, ám egyúttal nagyon szerény is. Nem törekszik hírnévre, a megkülönböztető figyelemre, így valójában időbe telhet, míg felfedi mások előtt művészi oldalát. Miután nem zavarja, ha mások előtt rejtve marad a kreativitása, jellemzően anonim módon érvényesíti a képességét: „szellemíróként” tevékenykedik, hiszen gyakran mások nevében, vagy álnéven ír cikket, könnyet, beszédet.

Mérleg

A Mérleg arra törekszik, hogy harmóniát vigyen mások és persze a saját életébe is. Számára ez jelenti a nyugalmat, az elégedettséget. Fontos a szimmetria és a szépség is. Lehet, kissé egyhangúnak tűnik a keze alól kikerülő alkotás, ám kétségkívül remekül mutat. Szívesen és ügyesen dolgozik a fával, agyaggal, fémmel, a bútorkészítés az egyik legjobb terület, ahol kibontakoztathatja született kreativitását.

Skorpió

A Skorpió természetétől fogva az eredeti ötletek megálmodója. Magabiztosságának és érzelmes voltának köszönhetően tudja, mit szeretne. Titokzatos, nem taszítja a félelem, a káosz, valójában bármire képes, hogy célját véghezvigye. Az érzelmes versek, avagy horrortörténetek kiváló terepet jelent számára, hogy gondolatait és persze a benne rejlő kreativitást kifejezze.

Nyilas

A Nyilas tűzgolyóra emlékeztet, amely egyre csak nő és nő. Érdeklik az új dolgok, a szabadság is fontos a számára, éppen ezért ő inkább megfigyelő, mint alkotó. Dinamikus és pozitív kisugárzású, vonzzák az élénk színek. S éppen a színek azok, amelyekkel kiemeli a szépséget, legyen szó bármilyen művészeti ágról, így festészetről, dekorációról vagy kézművességről.

Bak

A Bak elszánt, fegyelmezett és szorgalmas. Amikor innovációról esik szó, épp ezen tulajdonságokkal érvényesül: egész addig nem áll le, amíg tökéletes nem lesz az eredmény, olyan, ahogy a nagy könyvben meg van írva. Nem a legeredetibb ötletek megálmodójának számít a csillagjegyek között, ám szívóssága és kitartása sikerre viszi őt. Leginkább a bonyolult, időigényes projektekben kamatoztatja képességét.

Vízöntő

A Vízöntő is gyors észjárású, és számtalan új ötlet megálmodója. A nagy projektek nem riasztják el, ám nem bírja a kötöttséget, szüksége van arra, hogy szabadon dönthessen, mit és hogyan csinál. Nem vágyik a rivaldafényre, ám ami mögötte van, az már vonzza. Így igazgatóként, producerként avagy különböző szervezőbizottságok tagjaként bontogatja a kreativitását.

Halak

A Halak kétségkívül az egyik legkreatívabb, a legélénkebb fantáziával megáldott csillagjegy. Az érzelmei irányítják, hihetetlen empátiával rendelkezik. Ez pedig jól jön neki, amikor új ötleteken töri a fejét. Találóan fejezi ki az érzelmeit, számos művészeti ágban sikert futhat be, így például festőként, fotográfusként is maradandót alkothat.

