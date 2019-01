Ezt gondolja a Mérleg a csillagjegyekről. Kit kedvel, és ki az, akit nagyon nem?

A Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

A Mérleg csillagjegy folyamatosan a békére, a harmóniára, az egyensúlyra törekszik. Nagyon kedves és szerethető csillagjegy, törődik a többiekkel, nem mellesleg pontosan tudja, kivel hogyan bánjon a legmegfelelőbben. Nem szereti a vitákat, a veszekedéseket, amikor csak teheti, messze elkerüli a konfliktusokat. Képes meghallgatni a többiek véleményét, bölcsességének köszönhetően a középutat is pontosan látja. Haragosok között biztosan ő hozza meg a kibékülést. Ugyanakkor könnyen befolyásolható, mert a saját véleménye helyességében nem mindenkor bízik. Hihetetlenül vágyik az elismerésre, gyakran hajtja a megfelelési kényszer. Az a hír járja róla, hogy képtelen dönteni. Ez azért egyáltalán nem igaz, hiszen a Mérleg nagyon is képes önálló döntéseket hozni, az viszont kétségtelen, hogy igen hosszú időt vesz igénybe, mire dönt a lehetőségek között. Milyennek látja a Mérleg a többieket? Nos, ebben már határozottabban foglal állást. Íme a részletek.

Ezt gondolja a Mérleg a Kosról

Nos, a Mérleg szerint a Kos: komolytalannak tűnik. Az én ízlésemhez ő túlzottan is gyerekesen viselkedik. A Kost és Mérleg valójában inspirálják egymást. Míg a Kos abban segíti a Mérleget, hogy önmagára is fordítson időt, addig a Mérleg épp ellenkezőleg, a Kost az önzetlenség gyakorlásában támogatja.

Ez a Mérleg véleménye a Bikáról

A Mérleg szerint a Bika…: rendben van, de nem több. Vagyis ő tényleg rendben van. Nem véletlen a szimpátia a Mérleg és a Bika között, hiszen mindkettőjük uralkodó bolygója a Vénusz. Hasonlók az értékeik, szeretik a szépséget, a művészeteket, ugyanakkor a Mérleg jóval mozgékonyabb a Bikánál, ellentétet ez okozhat közöttük. Alapból viszont jó esélyeik lehetnek egymással.

Ez a Mérleg véleménye az Ikrekről

A Mérleg szerint az Ikrek: kifejezetten izgalmas társaság, és nagyon jó beszélgetőtárs. Mindkét csillagjegy levegő elemű, ezért szellemileg valódi társakra találnak egymásban. Inspirálják, ösztönzik a másikat, nem mellesleg imádják a társaságot, szívesen szórakoznak a barátokkal, de bármilyen nagyobb társaságban is jól érzik magukat.

Így vélekedik a Mérleg a Rákról

A Mérleg szerint a Rák: mindenkivel nagyon kedves és segítőkész. Romantikus. Igazán szerethető típus, csak ne hullámzana folyton a hangulata. A Mérleg a Rákhoz hasonlóan romantikus csillagjegy, kettejük találkozása nagyon szép szerelmet ígér. Problémát a Rák aggódása és túlzott ragaszkodása okozhat közöttük, hiszen a Mérleg vágyik az önállóságra, a szabadságra a párkapcsolatban is.

Ezt gondolja a Mérleg az Oroszlánról

A Mérleg szerint az Oroszlán: nagyon vonzó, viszont túlzottan rámenős. Az viszont biztos, a divathoz ő is nagyon ért. Szeretem a stílusát. Kettőjük kapcsolata elsőre szokatlannak tűnhet, de meg tudják találni a közös hangot, amelyből izgalmas barátság, sőt szerelem is szövődhet.

Ez a Mérleg véleménye a Szűzről

A Mérleg szerint a Szűz…: folyton a tökéletességre, a legjobbra törekszik. Maximalista, ahogyan én is. Viszont én nem viszem túlzásba. Tény és való, mindkét csillagjegy magasra helyezi a mércét az életében. Kisebb-nagyobb zökkenőkkel ugyan, de egészen jól kijönnek egymással a párkapcsolatban és barátként is.

Ezt gondolja a Mérleg a Skorpióról

A Mérleg szerint a Skorpió: kicsit félelmetesnek tűnik. Talán nem is kicsit. Eleinte ugyan vonzódhatnak egymáshoz, ám a Mérleg nagyon nehezen viseli a Skorpió birtokló és féltékeny természetét, és a folyamatos faggatózásával sem igazán tud mit kezdeni.

Így nyilatkozik a Mérleg a Nyilasról

A Mérleg szerint a Nyilas: időnként követhetetlen, ugyanakkor izgalmas és nagyszerű ember. Nagyon sok mindenben hasonlóan gondolkodunk. Mindkét csillagjegy valódi társasági ember, szórakoztatóak, bájosak, nagyon szeretnek beszélgetni, inspirálódni. És ők valóban inspirálják is a másikat. A Mérleg és a Nyilas találkozásából valójában bármi megtörténhet.

Ezt gondolja a Mérleg a Bakról

A Mérleg egyértelmű véleményt fogalmaz meg a Bakról: tőle inkább távol tartom magamat. Ő is félelmetesnek tűnik. A fegyelmezett, szorgalmas és visszafogott Bak valóban szigorúnak tűnhet a könnyed és vidám Mérleg számára.

Ez a Mérleg véleménye a Vízöntőről

A Mérleg szerint a Vízöntő: nagyon vicces. Remek a humora, viszont hajlamos a meggondolatlan kijelentésekre, amivel könnyen megbánthat másokat. Megtalálhatják a közös hangot, hiszen mindketten levegős csillagjegyek. Könnyedek, társaságkedvelők, hasonlóan gondolkodnak, segítik, inspirálják egymást.

Íme a Mérleg véleménye a Halakról

A Mérleg szerint a Halak: nagyszerű ember, hiszen kedves, romantikus. Ő is nagyon szerethető típus. Csak túlzottan is szégyellősnek tűnik, és nem is igazán tudok vele hosszasan beszélgetni. Azért kettesben találhatnak közös témát bőven. Művészi lelkük, érzékenységük könnyedén egymás mellé sodorja őket.

(via horoscope daily)