Ezzel a 3 csillagjeggyel megütöd a főnyereményt 2019-ben

A Rák és a romantika kéz a kézben jár 2019-ben

Ha valódi romantikára vágysz, Rák férfival érdemes randiznod 2019-ben. Ő az, aki mindenki másnál érzékibb és érzelmesebb csillagjegy, nem beszélve, hogy ő olyasmit is észrevesz, amit a többiek általában nem. Nagyon erősek a megérzései, és téged is segít, hogy megtanulhass az intuíciód hangjára figyelni. Amikor a Rák férfi igazán szerelmes, bátran megmutatja az érzéseit, mindig pontosan tudni fogod, mennyire fontos vagy neki. Nagyon sármos, figyelmes és kedves, szinte azonnal levesz a lábadról. Nem véletlenül ő az egyik legnagyszerűbb társ. Szívesen lep meg ajándékokkal, de az is biztos, nagyon sok szeretetet kapsz tőle. Mellette királynőnek érezheted magadat. És ezért is gondolhatod, hogy vele valóban megütöd a főnyereményt 2019-ben.

A Kos egészen más, mint amilyennek elsőre látszik

Amikor először találkozol a Kos férfival, talán az az érzésed, nála rámenősebb csillagjegyet nem hord a Föld a hátán. Lehet benne valami, mégis érdemes újabb lehetőséget adnod az ismerkedésre. A Kos férfi ugyanis csak később fedi fel, mennyire érzéki és nemes lélek lakozik benne. Tény és való, ő sem illik mindenkihez, de ha megtalálod vele a közös hangot, nagyszerű társra lelsz a személyében. Persze, meg kell értened és érdemes el is fogadnod őt a heves természetével együtt. Szenvedélyes, lángoló, céltudatos típus, előtte nem léteznek akadályok. És nem árt, ha felveszed a ritmusát, értékeled a kalandokra vágyó oldalát is. Mellette egyetlen pillanatig sem unatkozol majd. A kapcsolat vélhetően baráti ismerkedésként indul, és csak később mélyül szerelemmé.

A Skorpió a legpartiképesebb csillagjegy 2019-ben

A három csillagjegy közül a Skorpió mondható a legjobb választásnak 2019-ben – legalábbis a csillagok állása szerint. A Skorpió férfinak ugyanis olyan egyedi kisugárzása van, hogy nem lehet nem észrevenni. 2019 egyébként is az ő éve, bármit megvalósíthat, bármit elérhet. Szóval, ha téged választ, valóban úgy érezheted, most megütötted a főnyereményt. Figyelmes, meg tud hallgatni, odaadó, ragaszkodó és nagyon hűséges csillagjegy. Viszont ő csöppet sem egyszerű. Kívülről nagyon hűvösnek és visszafogottnak tűnik, rejtélyes, mintha titkolna előled valamit, belül ugyanakkor érzéki, nagyon mélyen érző szívű. Ha megérted és elfogadod őt, az életed legnagyszerűbb partnerére találsz benne. Ő sem illik mindenkihez, de ha elnyered a szívét, megnyílik neked.

(via her way)