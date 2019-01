Különleges változás vár a Bikára 2019-ben

Bika jegyűként vajon készen állsz a rád váró változásokra? Bármilyen nehéznek is tűnik, már most érdemes lelkileg felkészülnöd és nyitottan fogadnod mindazt, amit 2019 tartogat a számodra. Március 7-én a fejődés, az újítások bolygója, az Uránusz visszalép a Bika jegybe, és 7 éven át el sem mozdul onnan gyökeres változásokra késztetve téged. Ismét felébred a benned rejlő különleges kreatív, alkotó energia, nem beszélve lázadó énedről.

A Bika új üzemmódba kapcsol 2019-ben

Úgy érezheted, mintha új, korábban nem tapasztalt üzemmódba kapcsolna az agyad. Valódi önmagadra találsz, újra felélednek az ambícióid. Mintha Csipkerózsikaként százéves álomból ébrednél, olyan tetterősnek, ambiciózusnak érzed majd magadat. Persze, csak akkor, ha nem állsz ellen a változásoknak. A legjobb, ha hagyod magad az áramlattal sodródni. Az is bizonyos, hogy megérzed a januári teljes holdfogyatkozást, de aztán a Vénusz és a Jupiter együttállása megnyugtatja az idegeidet, és bámulatos szerencsével áld meg téged. A pénzügyekben pozitív fordulatokra számíthatsz. Január második felében még lottóznod is érdemes lesz.

Felfelé ível a Bika karrierje 2019-ben

Akár már most gondolkozhatsz, hová utaznál el a legszívesebben. Idén ugyanis pazar helyen találhatod magadat a csillagok állása szerint. A pénz miatt csöppet se fájjon a fejed, az Uránusz a pénzügyekben is segít neked. Pontosabban ötletekben, amiket aztán megvalósíthatsz. Most a legmerészebb, legőrültebbnek tűnő célt is valóra válthatod. A februári újhold nagyon is támogat majd az ötletelésben. A Bakban járó Szaturnusz ugyanakkor a földön tart téged, és nem engedi, hogy túlzottan merész és meggondolatlan légy. A Jupiter decemberben lép a Bak jelébe, onnantól pedig a munkádért megérdemelten járó gyümölcsöket is learathatod. Addig viszont érdemes alaposan átgondolnod, mibe teszed a pénzedet, mert a Nyilas Jupiter kecsegtető lehetőségei könnyen megtéveszthetnek téged.

A Bika párkapcsolata felfrissül 2019-ben

Az Uránusz jegyváltása Bika jegyűként a munkádat érinti. Ugyanakkor az is biztos, a bolygó energiája felfrissít téged szellemileg és az önkifejezésben is, ami a meglévő párkapcsolatodra is hatással lesz. Új, talán eddig nem ismert képességeket fedezed fel magadban, ami először zavarba ejthet, de aztán rájössz, érdemes az új lehetőségekkel élni. A Szaturnusz a Plútóval karöltve a felelősség vállalására késztet 2019-ben. Szinte biztosan el kell majd gondolkodnod a kapcsolatodon: mennyire értékes, és mennyi energiát érdemes abba fektetned? Vajon önmagaddal is annyit törődsz, mint a pároddal? Ne feledd, minden egészséges és boldog párkapcsolat alapja az adok-kapok egyensúlya. Ha még keresed a párodat, a január 22-i Vénusz-Jupiter együttállás különleges partnert sodorhat az életedbe. Légy nyitott a csodára…

