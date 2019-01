Szuper év vár a Kosra 2019-ben

Ennél jobb évkezdést Kos jegyűként el sem képzelhetnél. 2019. január 1-jén uralkodó bolygód, a Mars a jegyedbe lépett, amitől most szárnyalni tudnál. Óriási benned az energia, a lelkesedés, szinte máris a tettek mezejére lépnél, hogy megvalósíthasd az álmaidat.

A Kost a Jupiter is támogatja 2019-ben

A nagy szerencse bolygója, a Jupiter novemberben lépett saját jegyébe, a Nyilasba. A bolygó téged is erősen támogat, csodás fényszögeket vetít a kilencedik házadra. Szóval, most valóban minden lehetőséget megkapsz, hogy valóra váltsd a céljaidat. 2019-ben nagyon sokat utazol, főként belföldön, ami nem esik nehezedre, hiszen vágysz is rá, hogy kimozdulhass a megszokott légkörből. Ha valami újat tanulnál, már most döntsd el, mi legyen az, és iratkozz be az elsőként induló tanfolyamra, iskolába. Talán régen éreztél a mostanihoz hasonló tudásszomjat, szinte szivacsként gyűjtöd az új információkat. Ragyogsz és kivirulsz.

A Kos legjobb befektetése saját maga 2019-ben

A csillagok nagyon erősen támogatják 2019-ben a fejlődésedet. Az önmagadra szánt idő a legjobb befektetés idén. A tudásod mellett fejleszd az önismeretedet is. A legizgalmasabb információkat ugyanis saját magadról tudhatod meg. Figyelj tudatosan az egészségedre is, főként a Merkúr retrográd időszakaiban. 2019-ben háromszor is hátráló mozgást végez a bolygó, ami számodra különösen fontos jelentőségű lesz. Ezekben a hetekben a pihenés az egyik legfontosabb dolgod. Neked pedig épp ez az, ami nehezedre esik…

Így alakul a Kos karrierje 2019-ben

A tavalyi éved talán nem egészen úgy alakult, ahogyan szeretted volna, 2019-ben a Jupiter ugyanakkor a munkádban, a karrieredben is támogat téged. Sőt, hamarosan a Vénusz fényszögei is a siker útjára irányítanak. Szóval, idén nem lesz okod panaszra. Új és jól jövedelmező állást találsz, vagy a jelenlegi helyeden léphetsz fölfelé a létrán. Ne felejts el a jövődre gondolni akkor sem, amikor megkapod az első igazán jól hangzó összegű fizetésedet. Sokkal jobban érzed magadat, amikor félreteszel a „nehezebb időkre”, és tudod, hogy mindig van kellő mennyiségű tartalékod. Ne költsd el azonnal az összes pénzedet.

Erre számíthat a Kos a szerelemben

Kos jegyűként a szerelmi életed is felpezsdül 2019-ben. Ha még keresed a párodat, 2019-ben mozgalmas társasági életre számíthatsz. Nagyon sok új ismerkedésre lesz lehetőséged, arra viszont kevésbé vágysz, hogy elkötelezd magad. Most élni akarsz, és valóban ki szeretnéd élvezni az életedet. Megteheted, ha ehhez van kedved. Ha párkapcsolatban élsz, a társad talán kevésnek érzi az időt, amit vele töltesz. De téged most a munkád, a hivatásod, önmagad sokkal inkább leköt, minthogy kettesben töltsétek az időt. Márciustól viszont egyre szorosabbá válnak közöttetek a kötelékek, a kapcsolatotok ismét megerősödik, és még fontosabb lesz az adok-kapok egyensúlya. Ismét rájössz, mennyire értékes és fontos a párod.

