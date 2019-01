Heti holdhoroszkóp 2019. január 2-8.: Újholddal, új lehetőségekkel indul 2019

SZERDA – január 2.: Az újévi fogadalmaid között szerepel a torna, az úszás, a tánc? Ha igen, ma a mozgásnak igazán kedvez a Nyilasban járó Hold. Szóval ne halogasd a kezdést, vágj bele még ma. Mivel még fogy a Hold, méregteleníthetnél is. A mozgás közbeni izzadás ezt is szolgálja, de szaunázhatsz is. Csak ne terheld meg a szívedet hirtelen.

CSÜTÖRTÖK – január 3: A Nyilas Hold aktívvá tesz ma is. Mozogj bármit, sőt mindenképpen mozogj ma! Legalább sétálj egy nagyot, és meglátod, nem elfáradsz, hanem még több energiád lesz. Az egészségedért tehetnél még valamit ma: menj el talpmasszázsra! Ez nagyban segíti a méregtelenítést, ami most, fogyó Holdnál rendkívül aktuális.

PÉNTEK – január 4.: 2019 első hete háromnapos, rövid munkahét volt. Valójában el sem fáradhattál, csak szíved szerint mással töltötted volna az időt. Ha szeretnéd a jó energiaszintet fenn tartani, este menj táncolni vagy zenés helyre edzeni. Ha nem tetszik a zene az edzőteremben, hallgasd a füledben a saját zenédet. Felpörget, feldob, csodát tesz ma veled.

SZOMBAT – január 5.: Újhold előtti napon egyre erősödő türelmetlenséget érzékelhetsz. Ennek ellensúlyozására kifejezetten jót tenne ma neked valamilyen masszázs: fejmasszázs, hátmasszázs, arcmasszázs, talpmasszázs. Emellett érdemes lenne bőrradírral segítened a bőrödnek az elhalt hámsejtektől megszabadulni. Ma csodát tehetsz a testeddel, a lelkeddel.

VASÁRNAP – január 6.: Újhold napján olyan érzésed lesz, mintha ma ismét az új év első napja lenne. Jogos, mivel most nem a Gergely-naptár, hanem a Hold szerint indul új ciklus. Ez arra is jó, hogy bármilyen új szokást bevezess.

HÉTFŐ – január 7.: Reggel a Vízöntőbe lépő Hold felbátorít, hogy valami szokatlan dologra add a fejed. Találd ki, mi az, amit eddig nem vállaltál be, és fogj hozzá ma! Lehet ez tanulás, testmozgás, étkezés, lakásfelújítás, valójában bármi. Például az újévi fogadalmak. Lényeg, hogy érezz valami izgatottságot, hiszen ez az érzés jelzi, hogy készülsz átlépni a komfortzónád határát.

KEDD – 2019. január 8.: Ma is egész nap a Vízöntőben jár a Hold, vagyis ha tegnap valami közbejött, esetleg még féltél a változástól, akkor ma is belevághatsz életed egyik legnagyobb kalandjába. Nem attól nagy, hogy mások annak tartják, hanem attól, hogy neked nagy lépés az áhított cél felé – ami az egészséged is lehet.

Erre figyelmeztet a heti holdhoroszkóp

Újévi újhold

Rögtön az új év első hetének végén újhold lesz. Az újhold a Bak jelében – a Nap és a Hold együttállása – remek alkalom, hogy felerősítsd magadban a következő tulajdonságokat: megbízhatóság, kitartás, komolyság, eltökéltség, tervszerűség, fegyelem, ambíció, körültekintés. Soha jobbkor nem vizsgálhatod meg, megtalálhatók-e benned ezek. Tudnod kell, hogy ezek a tulajdonságok az előfeltételei a 2019-es éved sikerének. Szóval el ne mulaszd a különleges lehetőséget.

Újhold napján gyújts halványzöld gyertyát, és tervezd meg, miben szeretnél vagy tudsz újítani. Írhatsz listát zöld színű tollal! Fogd fel úgy a lehetőséget, mintha az éttermi pincérnek adnád le a rendelésedet. Amennyiben Bak szülött vagy, a születésnapod közelében még fontosabb megállnod legalább egy kicsit, és kitalálni, hogy melyik életterületen a legsürgetőbb az újítás. Meglátod, az újhold segít és támogat most téged. Bak jegyűként az év folyamán most érezheted a legintenzívebben az újhold áldásos hatását. Akkor is élvezheted az újhold finom megújító energiáit, ha a Bika vagy a Szűz jegyében születtél. Vasárnap bármikor meggyújthatod a zöld gyertyát, és kívánhatsz. Persze, ne lepődj meg, az újholdat már szombattól egyre erősebben érzed. Használd a lehetőséget, érdemes.