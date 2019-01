Ennek a 4 csillagjegynek a szívességek a szeretetnyelve

1. Bak

A Bak jegy szülötte mindig ott van, amikor párjának segítségre van szüksége. Sőt már azelőtt aktivizálja magát, hogy a másik rájönne, valójában segítségre szorul. Ugyanakkor nemcsak adni szeret, hanem igyekszik elérni, hogy partnere ugyanúgy a rendelkezésére álljon, amikor épp neki jön jól a segítség. Nem véletlenül, hiszen a Bak szeretetnyelve a szívességek tétele.

2. Vízöntő

A Vízöntőnek valójában nem jön könnyen, hogy kimondja az érzéseit, ezért ő inkább apró gesztusokkal fejezi ki, amit a lelkében, a szívében érez a párja iránt. Talán épp elbizonytalanodnál benne, hogy tényleg szeret-e téged (hiszen ő sosem mondja), amikor valami kedves, figyelmes tettel egyértelműen bizonyítja, hogy nagyon is odáig van érted. Érdemes felfigyelni a szeretetnyelvére.

3. Oroszlán

Az Oroszlán igazi vezéregyéniség, aki valószínűleg több tucat embert irányít a munkája során. Akármilyen elfoglalt is, mégsem akadályozza meg abban, hogy mindig párja rendelkezésére álljon, és ott legyen mellette, támogassa őt, amikor csak szükség van rá. Persze igyekezetéért a dicséretet is elvárja. Érdemes megadni neki, hiszen minél többet simogatod a lelkét, ő is annál többet tesz érted és a szerelmetekért.

4. Halak

Remek intuíciójának hála a Halak pontosan ráérez, mire van szüksége a párjának, és ő mindenkor hallgat is a megérzésekre. A Vízöntőhöz hasonlóan ő sem igazán szeret beszélni az érzéseiről, viszont minden egyebet megtesz, amiből párja érezheti, hogy mennyire szereti őt, és milyen fontos a számára. A Halak szeretetnyelve szintén a szívességek tétele. Önzetlenségéből, gondoskodó természetéből fakadóan nem esik nehezére jót tenni.

