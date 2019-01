2019 januári horoszkóp: Szerelmet hoz a Mars és a Vénusz

Kos (március 21. – április 19.)

Kos jegyűként a munkában, a megélhetésben nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Még az is lehet, hogy a munkakörülményekben olyan változásra kell számítanod, amelyek miatt nehezebben jöhet álom a szemedre. Viszont minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. Akár nyaralsz, akár dolgozol vagy vásárolsz, az életnek ezen a területén sikert sikerre halmozhatsz. Bírságveszélyes a január, most ne szegd meg a szabályokat!

Bika (április 20. – május 20.)

Bika jegyűként mindennél fontosabb ebben a hónapban az egészséged megőrzése. Minden esély meglehet ugyanis arra, hogy betegség átmenetileg kivonjon a forgalomból. Most érdemes bankkal, biztosítással, hagyatékkal kapcsolatos ügyeket bonyolítani. Nagy esély van arra is, hogy belebonyolódj egy olyan viszonyba, amelyet jó, ha a titok sűrű szövésű fátyla borít. Mert ha kiderül, nagy botrány várható.

Ikrek (május 21. – június 20.)

Ikrek jegyűként a szerelmi viszonyodban olyan helyzet jöhet létre, amely miatt boldognak és elégedettnek érezheted magad. A meglévő kapcsolatokban olyan dolog juthat a tudomásodra, amelyek miatt hirtelen bizonytalanná válhatsz. Az egészségedre jobban kellene ügyelned, egy betegség ugyanis könnyen ágynak is dönthet. A munkában, megélhetésben nagy odafigyelésre van szükség, mert hibát követhetsz el.

Rák (június 21. – július 22.)

Rák jegyűként a munkában, a megélhetésben alakulhatnak ki idegesítő szituációk. Előfordulhat az is, hogy valaki rád kényszeríti az akaratát, így aztán kénytelen leszel azt tenni, amit mások mondanak. Még akkor is, ha tudod, hogy neked van igazad. A házasságokban, régi együttélésekben a társad rokonai között akad olyan személy, akinek viselkedése miatt kinyílhat a bicska a zsebedben…

Oroszlán (július 23. – augusztus 22.)

Oroszlán jegyűként még az is lehet, a szerelem elveheti a tisztánlátásodat. De az is megeshet, olyan valakivel hozhat össze a sors, aki miatt úgy érezheted, a sors a tenyerén hordoz, hiszen megtaláltad a másik feledet. Légy azonban óvatosabb, mert a közös jövő szempontjából lényeges dolog kerülheti el a figyelmedet. A munkahelyeden januárban őrjítő helyzet jöhet létre.

Szűz (augusztus 23. – szeptember 22.)

Szűz jegyűként a szerelmi kapcsolatodban nehéz helyzet alakulhat ki. Ám a sors a kezedbe adja a döntés lehetőségét, ami azt jelenti, rajtad múlik a kapcsolat alakulása, a jövője. Ingatlanügylet bonyolítására kiváló ez az időszak. Az is megeshet, olyan dologba fektetheted a pénzedet, amely az idő múlásával egyre csak növelheti az értékét. Lázas megbetegedés kialakulására komoly esély lehet. Figyelj magadra.

Mérleg (szeptember 23. – október 22.)

Mérleg jegyűként olyan emberek lehetnek a környezetedben, akiket akkor szeretnél látni, amikor a hátad közepét. A szerelmi kapcsolatodban társaddal nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Ám mivel szereted őt, ezért nem okozhat nehézséget az alkalmazkodás. Arra azonban ügyelj, hogy ne menj bele olyasmibe, ami ellen szinte minden porcikád tiltakozik. Rokon egészségi problémája miatt kell aggódnod januárban.

Skorpió (október 23. – november 21.)

Skorpió jegyűként soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, miszerint csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. Te is így lehetsz ezzel, hiszen egyik betegségből a másikba eshetsz. Megtörténhet, hogy jogi problémába keveredsz, amelynek megoldása nem tartozik a könnyű dolgok közé. Pénzügyeid alakulása miatt viszont minden okod meglehet a jókedvre, az örömre.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Nyilas jegyűként összességében a dolgok úgy alakulnak, hogy szerencsésnek érezheted magad. De az is lehet, Ámor nyila a szíved közepébe fúródik, amire akkor is sor kerülhet, ha a párkapcsolatban élsz, de akkor is, ha nem. Pénzügyeid viszont sajnos nem úgy alakulnak, ahogyan szeretnéd. Még az is lehet, kevesebbet fizethetnek mindazért, amit eddig végeztél, vagy a kiadások emelkednek.

Bak (december 22. – január 19.)

Bak jegyűként januárban könnyen dilemmába kerülhetsz. Megeshet ugyanis, hogy olyan valakinek a tanácsára, véleményére lesz szükséged, akit korábban te hozhattál megalázó helyzetbe. Nem szégyen bocsánatot kérni, főleg, ha ő az a személy, aki a jelen szituációban a segítségedre siethet. Megtörténhet, hogy belemehetsz olyan kapcsolatba, amely csak akkor működhet, ha titokban tartjátok.

Vízöntő (január 20. – február 18.)

Vízöntő jegyűként a munkában, a megélhetésben a dolgok egy része a kedved szerint alakulhat. Nagyon fontos a világos, tiszta és egyenes kommunikáció, különösen, ha pénzről van szó. Mert ennek hiánya miatt később anyagi nehézség ütheti fel a fejét. Balesetveszélyes a január, ezért is légy most sokkal körültekintőbb. Beteg rokonnak nagyobb szüksége lehet a segítségedre, amelyet ha lehet, tegyél meg kérés nélkül.

Halak (február 19. – március 20.)

Halak jegyűként a munkában, a megélhetésben történhetnek olyan dolgok, amelyek hatással lehetnek a kedélyállapotodra. Megeshet, annyira szerencsés szituáció alakul ki, hogy hirtelen az irigyeidnek a száma is annyi lesz, mint égen a csillag. Ezért nem szabad még a legjobb barátoddal sem megosztani a történteket, mert így kerülheted el, hogy csalódni kelljen benne. Váratlan kiadás ugyanakkor idegesíthet.