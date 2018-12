Szilveszteri pénz- és bőséghoroszkóp: Új év, új pénz, új bőség?

Kos

Nem arra való a munka, hogy minden percedet a pénzkereséssel töltsd. A munka arra való, hogy kiteljesedj benne, megvalósítsd önmagad. Pontosan ezért is fontos, hogy olyan munkát válassz, amelyet valóban szeretsz. Ha ez megvan, a pénz özönleni fog hozzád.

Bika

Szívesen fojtod ételekbe a feszültségedet, és akár pozitív, akár negatív érzelmek árasztanak el, szívesen eszel sokat. Az érzelmek valódi feldolgozásához sokkal jobb megoldás, ha önmagadba nézve megvizsgálod az érzelmeidet. Ha felszínre engeded azokat, sokkal többet segítesz magadon ezen a héten, és egész évben is.

Ikrek

Ahelyett, hogy menekülsz egy vállalkozás ötlete elől, ideje lenne beleállni ebbe az ötletbe. Épp ideje, hogy szembenézz a vágyaddal, és megvalósítsd magadat. Itt az ideje, hogy ne csak halogasd az önmegvalósítást, hanem bele is vágj.

Rák

A legszívesebben átaludnád ezt a hetet, de attól félsz, azzal mindent el is rontasz. De ez butaság. Azzal, ha ezen a héten alszol, valójában rápihensz az évre. Jó, nem kell valódi téli álmot aludnod, elég lenne az is, ha egyszerűen csak odafigyelnél, hogy eleget pihenj.

Oroszlán

Néha elveszíted a fókuszodat. Néha elveszíted azt a fókuszt, amely megmutatja, merre kellene menned. A héten figyelj oda, hogy újra megtaláld a fókuszpontot, és újra elindulj az álmaid felé. Mert az álmaid megvalósítása tesz téged valóban gazdaggá.

Szűz

Meg kell tanulnod, ki az, akinek hallgathatsz a pénzügyi tanácsára, és ki az, akinek nem. Nem biztos, hogy a gazdagok jó tanácsot adnak. Lehet, a jó tanács helyett inkább eltitkolják, ami jó tanács lenne. Mindenkor arra hallgass, aki szívből beszél veled.

Mérleg

Szeretnél visszatérni a néhány évvel ezelőtti önmagadhoz? De miért nem a mostani legjobb önmagad akarsz lenni? Ne visszafelé nézz, hanem fordítsd előre a fejedet, és egyszerűen csak menj előre, az új céljaid, az új álmaid, az új bőséged felé.

Skorpió

Olyan sokan vannak, akik be akarják bizonyítani, hogy nem bánsz jól a pénzeddel. Ők azok, akiknek nem is kellene hallgatnod a szavára, pláne a tanácsaira. Helyettük most figyelj a belső hangodra. A belső hangod csalhatatlanul tudja, mi tesz gazdagabbá téged.



Nyilas

Engedd meg magadnak a bőséget! Engedd meg magadnak, hogy pénzt fogadj el az emberektől. Ha jobban megnézed, rájöhetsz, az emberek valójában mindent megtesznek, hogy fizethessenek neked. Neked csak hagynod kellene, hogy megjutalmazzanak a munkádért.

Bak

Ne gondolkozz túl nagy lépésekben a héten. Talán eddig is az volt a legnagyobb probléma, hogy egyszerre túl sokat akartál. Talán eddig azért folyt ki a bőség a kezedből, mert túl nagyot markoltál. Az idén építkezz tégláról téglára, haladj lépésről lépésre.

Vízöntő

Minden befektetett munka meghozza a gyümölcsét, így nem kell attól tartanod, hogy az energiáidat elfecséreled. Fontos, hogy autentikus és energikus legyél a héten és az új évben is. Fontos, hogy ne akarj spórolni a munkával, mert az bizony semmi jóra sem vezet.

Halak

Az a legjobb tipp, amit ezen a héten adhatunk neked, hogy vedd komolyabban a szívedet és a szíved üzeneteit. A szíved folyamatosan beszél hozzád, és jobbnál jobb tanácsokat ad. Talán az év végi hajtásban könnyű volt figyelmen kívül hagynod, de most már hallgasd meg!