Napi horoszkóp 2018. 12. 31.: Hogyan búcsúztatod az óévet?

Szívesen kockáztatsz szilveszterkor. Persze most a legnagyobb kockázat pont az, hogy rossz bulit választasz, vagy nem a legvidámabban búcsúzol az évtől. Ezek pedig olyan kockázatok, amelyek máskor is vállalhatónak tűnnének. Tudod mit? Kockáztass nagyobbat, és vegyél egy sorsjegyet, vagy tölts ki egy lottószelvényt!

A búcsúzás mindig szomorúvá tesz, még akkor is, ha az évtől búcsúzol. Most meg kellene keresned magadban azt a vidám gondolatot, amelyik segít vidáman átlépni az új évbe. Keresd meg azt a vidám kis hangocskát, amely azt mondja a szíved mélyén, hogy minden rendben lesz, és minden pontosan úgy alakul, ahogyan az neked jó.

Ikrek

Meglehet, most jött el az ideje, hogy őszintén bevalld, mit is gondoltál 2018-ról. Bármit is gondoltál erről az évről, biztos lehetsz abban, a következő sokkal jobb lesz. Jövőre minden egyszerűbb lesz. Vagy inkább tavasztól minden egyszerűbb lesz. A kikelet új energiákkal, új ötletekkel talál rád, és segít megújítanod az életedet is.

