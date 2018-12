2019 első heti horoszkópja: Boldog Új Évet

KOS

Mintha a huzat kivágná a bejárati ajtót, úgy indul számodra az új év. Január 1-jén hajnalban bolygód, a Mars belép a Kosba, és őrületes lendületet ad neked. Előtte, 31-én izgatottság keríthet hatalmába, ami szilveszter éjjel éri el csúcspontját. Január 2-án a Nyilasba lépő Hold is feltüzel. Ez a tűz kell ahhoz, hogy ne unottan állj a kötelességeidhez. Szerdán és pénteken szuper fényszög kedvez neked. Hétvégén a vasárnap hajnali újhold, új terveket és célokat hoz eléd. Érdemes átgondolnod, merre tartasz…

BIKA

Szerelmesen telik a szilvesztered, hiszen ismét fellobban benned a szenvedély lángja. Ha nincs párod, most rátalálhatsz. Szerdán kezdődnek a munkás napok. Szerencsére egy Nap–Szaturnusz együttállás fegyelmet és kitartást jelent számodra, most pontosan erre van szükséged. Akkor is, ha ez csupán háromnapos munkahét. A józanság dominál, amit tovább fokoz a Merkúr, amely szombaton hajnalban lép a Bakba, és józanná teszi a kommunikációt. A vasárnap hajnali Bak újhold is a megfontolt újításban nyújt segítséget…

IKREK

Az óév búcsúztatásakor az egészséged megőrzése kritikus téma: figyelj oda, mit és mennyit eszel, iszol. Az sem árt, ha melegen öltözöl, amikor kimész az utcára. A bolygók szerint irtó könnyen megbetegedhetsz, ha nem vigyázol. Szerdán indul a hivatalos munka. Reggel a Nyilasba lépő Hold elvonhatja a kapacitásod nagyját a munkáról. Szívesebben foglalkoznál másokkal, mint a munkával. A hétvége minőségi változást mutat: szombaton hajnalban bolygód, a Merkúr belép a Bakba, és fegyelmet hoz neked…

RÁK

Pompás szilvesztered lesz. A Skorpió Hold humort visz a buliba. Persze lehet, hogy ez a humor most kissé szarkasztikus, de kivételesen értékelni, sőt élvezni fogod. Szerdán a Nyilasba lépő Hold pont jókor hoz energiát neked a munka kezdetéhez, amelytől a három munkanap kellően lendületes lesz. Szóval, nem kell aggódnod a hatékonyság miatt. Péntek estétől elkezdődik egy bolygófelvonulás a Bakban: a Hold és a Merkúr is belép a Bakba, vasárnap hajnalban újhold lesz a Bakban. Ez mind párkapcsolati téren erősít téged.

OROSZLÁN

Idén szilveszterkor meglehetősen idegesíthet a család. Ha őszinte vagy magaddal, ezt bevallod. Az alkohol biztosan nem, egy nagy séta viszont sokat segíthet. Január 1-jén hajnalban a Mars berobban a Kosba, ami hirtelen megdobja az energiaszintedet. 2-án a Nyilasba lépő Hold még inkább fellelkesít. Szóval a mindössze háromnapos munkahéttel most nem lesz gondod. Minden kihívást csípőből abszolválsz. Hétvégén meglesz ennek a böjtje, mert fáradtság lehet úrrá rajtad. A Bak bolygók (Nap, Hold, Merkúr, Szaturnusz, Plútó) és a vasárnapi újhold lenyugtatnak téged.

SZŰZ

Szilveszterkor elutazhatnál, ugyanis kedvező konstellációk lesznek az égen. Január 2-ára ugyanakkor haza kéne érned, mert kezdődik a munka. Vigasztaljon, hogy csupán három napot kell dolgoznod, pedig a Nyilas Hold szerint szíved szerint otthon maradnál. Jobb lenne, ha erre nem betegséggel keresnél ürügyet. Péntek estétől egyre jobb passzban leszel. Sorban lépnek be a bolygók a Bakba (Hold, Merkúr) és nyugalmat hoznak magukkal. A hétvége csúcspontja a vasárnap hajnali Bak újhold lesz, ami remek alkalom új célok kitűzésére. Semmiképp ne maradj le erről!

MÉRLEG

December 31-én egyre erősödő ingerültséget érzékelhetsz, amelynek oka lehet a Mars, ami 1-én hajnalban lép a Kosba. Ezt provokációnak élheted meg. Azt hiheted, valaki kipécézett téged. A konfliktus ugyanakkor vonzalomba csaphat át. Szóval fordulatosan indul az újéved. A három munkanap fontos információkat hoz eléd. Legyél nyitott, nehogy elmulassz egyet is! Hétvégén szíved szerint bekuckóznál otthon. Lehet, hogy a szilveszteri romokat kellene eltakarítanod, amire vasárnap hajnalig keríts sort, mert utána már nő a Hold.

SKORPIÓ

December 31-én és január 1-jén a Skorpióban jár a Hold, amelytől meglehetősen érzékennyé válhatsz. Vigyázz az alkohollal, mert csak ront a helyzeten. Okosabb lenne tiszta fejjel búcsúztatni az óévet, és belépni az újévbe. Január 1-től a Kos Mars, 2-tól a Nyilas Hold mindenkit felturbóz. Úgy tűnik, nem lesz másnaposság és enerváltság. Ez felgyorsít téged és a többieket is. Így három nap alatt valójában egy egész heti munkát tudsz elvégezni. Az év első hétvégéjének csúcspontja a vasárnap hajnali újhold lesz, ami jó esély az újításra. Kár lenne elmulasztanod…

NYILAS

Idén szilveszterkor nem leszel a helyzet magaslatán. Meglepő módon nem vágysz zajos tömegbe, inkább otthon csendes hangulatban búcsúztatnád az óévet. Tedd ezt! Akkor is, ha 1-én hajnalban a Kosba lépő Mars feltüzel, aztán másnap a Nyilasba lépő Hold is. Egyszóval nem lesz panaszod a hét közepén. Nem esik nehezedre dolgozni, lelkesen és szívesen csinálsz mindent. Hétvégén egyre inkább anyagiassá válsz. Vasárnap hajnalban az újhold új ötletet hoz neked, hogyan optimalizálhatnád a pénzügyeidet…

BAK

Barátokkal töltöd a szilvesztert? A bolygók szerint ez lenne a legjobb ötlet. De ne hanyagold el a családot sem, mert a január 1-én hajnalban a Kosba lépő Mars elégedetlenséget jelez a részükről. A Mars konfliktust is szimbolizál, okosabb volna ezt megelőzni. A hét közepén, az új év első munkanapjaiban titok birtokába jutsz, amit szigorúan meg kell őrizned, máskülönben te kerülsz kínos helyzetbe. Péntek estétől egyre nyugodtabbá válsz a Bakban zajló bolygófelvonulás (Nap, Hold, Merkúr, Szaturnusz, Plútó) okán.

VÍZÖNTŐ

Ez a szilveszter nem lesz a kedvenced, mert a Skorpió Hold szélsőséges hangulatot mutat. A fergeteges jókedv vitába torkollhat, és fordítva. Bár téged nem érint közvetlenül, mégis jót tesz neked (is) az 1-én a Kosba lépő Mars, és a 2-án a Nyilasba lépő Hold. Mindenki derűs és lelkes lesz, ami rád is motiváló hatással bír. Hétvégén pihenned kellene, amit a Bakban feltorlódó bolygók javasolnak. Az egészséged a tét. Szóval jobb lenne megelőzni a bajt. Te is jól tudod, nem érdemes túlfeszíteni a húrt…

HALAK

Lubickolhatsz, mint hal a vízben 31-én és 1-én. Élvezni fogod a Skorpió Holdat. Akkor is, ha kicsit hullámzó. Azt is élvezheted, hogy 1-én hajnalban a Mars végre kilép a Halakból, innentől pedig megszűnik a belső sürgetettség és türelmetlenség érzése. Hét közepén a Nyilas Hold ambiciózussá és lelkessé tesz a munka frontján. „Célozd meg a Holdat, és ha elvéted a csillagokig jutsz!” – ez inspiráljon! Hétvégén a vasárnap hajnali újhold kevésbé fog felvillanyozni, pedig felhasználhatnád újító erejét…