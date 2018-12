Napi horoszkóp 2018. 12. 30.: Vajon mire vágyik most az szíved?

A világ valójában hit alapján működik. Amiben hiszel, azt megkapod. Amiben nem hiszel, nos azt is megkapod. Amiről meg tudomásod sincs, vagy sikeresen kizárod a tudatodból, azt nem kapod meg. Szóval nem elég nem hinni valamiben, nem elég tudatosan nem figyelni valamire, el is kell engedni.

Bika

Van arra jó módszered, hogyan dobd fel a társalgást, és hogyan csempéssz mindenki napjába örömet. Ezt a módszert most kellene elkezdened használni. Ezt a módszert most kellene elkezdened továbbfejleszteni, hiszen nemcsak ma, de holnap is te leszel a mókamester a csapatban.

Még több horoszkóp Bikáknak:

Itt a mai angyalkártya az angyalok üzeneteivel és tanácsaival

Napi kínai mantra – pozitív gondolatok mára

Heti Bika-horoszkóp – Nézd meg, milyen lesz a heted!

Heti Bika-angyalhoroszkóp – Melyik angyallal dolgozz együtt a héten?

Hétvégi Bika szerelmi és bőséghoroszkóp – Mi vár rád a szerelemben és az anyagi ügyekben?

Havi Bika-horoszkóp – Megmutatjuk, milyen lesz a hónap!

A Bika jegy jellemzése

A Bika mint aszcendens – Kattints ide, és tudj meg mindent a Bika aszcendensű emberekről!