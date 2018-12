Az NLCafé Nagy Pénzhoroszkópja 2019

KOS

Kos jegyűként 2019 számodra őrületes sebességgel indul. Január 1-én Forma-1-es pilótaként lősz ki. Ez a lendület irtó jól jön, de bevételt csak február második felétől eredményez. Folytasd a munkát, folyamatosan tegyél bele energiát, mert különben a folyamat is leáll. Március 6-tól új időszámítás kezdődik a pénzügyek terén: az Uránusz belép a Bikába. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve csak akkor lesz jó bevételed, ha nyitott, éber és rugalmas leszel. Ebben a többi bolygó segít május második felében, augusztus 22 és szeptember 5 között, és december második felében. A kiadásaidat kordában kell tartanod októberben és novemberben.

BIKA

Bika jegyűként 2019 mozgalmas év lesz számodra, nem diktálhatsz olyan kényelmes tempót, amit szíved szerint szeretnél. Március 6-án az Uránusz belép a jegyedbe, és innentől folyamatosan a rugalmasságodat, a nyitottságodat teszteli. Ha ezek nincsenek meg benned, nem leszel elégedett a bevételeiddel – sem. Közben a Jupiter – ami másoknak sok pénzt hoz – a kiadás oldaladat növeli. Vagyis az új évben minden kiadásodat erősen kontrollálnod kell, ha nem akarsz mínuszba kerülni. Különösen kritikus időszakok: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Vigasztaljon, hogy az év végére egyensúlyba hozod az anyagiakat.

IKREK

Ikrek jegyűként 2019-ben a szerelem minden mással szemben prioritást élvez nálad, ezért a pénz is háttérbe szorul, pedig nem szabadna. Nagy és szigorú bolygó, a Szaturnusz emlékeztet, hogy a pénzügyeidet fegyelmezetten kell kezelned, ami a kiadásaid területén tesz szokatlanul megfontolttá. De mi van a bevétel oldallal? Itt is kedvező folyamatok látszanak folyamatosan május közepétől augusztus elejéig. Közel három hónapod lesz, hogy az extra bevételeidből tartalékot képezz. Amennyiben eddig nem sikerült, 2019-ben végre összejön. Ám ezt a pénzt hajthatatlanul vész esetére kell félre tenned. Előre határozd meg, mit jelent nálad a vészhelyzet.

RÁK

Rák jegyűként igazságot hoz neked 2019. A Jupiter az igazság, a bőség és a szerencse bolygója is, amely azt jelzi, hogy szorgalmas és kitartó munkádnak köszönhetően ebben az évben beérnek a gyümölcsök. Tehát a munkádban és a bevételi oldalon bőség és szerencse vár rád. Különösen kedvező időszakok: július 17- augusztus 15. és augusztus 18-24. Ekkor többletbevételre számíthatsz. Biztosan lesz helye ennek a pluszpénznek, mégis okosabb lenne, ha nem költenéd el mindet. Bármikor adódhat ugyanis váratlan kiadás, amelyre esélyt július 30-án, augusztus 2-án, 15-én és 16-án, valamint, december 22-én mutatnak a bolygók. Szóval jobb felkészülni, mint megijedni.

OROSZLÁN

Oroszlán jegyűként felemás év lesz 2019 pénzügyeid szempontjából. Nem lesz okod panaszkodni a bevételekre, de a gyerekek vagy gyerekes dolgok komolyabb kiadásokat okozhatnak. Ebből a szempontból a legrázósabb időszakok: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Amennyiben nem tudsz nemet mondani, léket ütsz a pénztárcádon, pedig évek óta hajtasz, hogy elérd a megfelelő életszínvonalat. Ez most meglesz, ha nem szórod a pénzt. Pozitív terminusok: május második fele, augusztus 22-szeptember 5. között, és december második fele. Csupán a bevétel–kiadás egyensúlyára kell ügyelned. Kérhetsz hozzá külső segítséget…

SZŰZ

Szűz jegyűként 2019 bosszantó kiadásokkal indulhat, amitől persze ingerült és frusztrált lehetsz. De hiszen tudod, bármikor bármi elromolhat, eltörhet, lerobbanhat. Minél több technikai eszközt használsz, erre annál nagyobb az esély. Szóval bosszankodás helyett javíttasd meg, vagy vásárolj másokat. Február közepén túl jutsz a nehézségeken, hogy aztán március 20-tól újabb hullám elé nézz. Amennyiben nincs tartalékpénzed, könnyen lehet, hogy hitelért, kölcsönért kell folyamodnod. Ne ijedj meg tőle, nem ördögtől való, bárkivel előfordulhat, hogy mínuszba kerül. Szeptember közepétől november közepéig a bolygók újra a bevételoldalt erősítik. Végre helyre áll a pénzügyi egyensúly is.

MÉRLEG

Mérleg jegyűként fel kell kötnöd azt a bizonyost 2019-ben, ha nem akarsz csődbe kerülni. Jól teszed, ha megijedsz ettől a mondattól ugyanis ez az év vízválasztó lesz számodra: ha most nem adósodsz el, akkor soha. Március 6-tól új szelek fújnak a pénzügyek terén, ekkor lép az Uránusz a Bikába. Ez azt jelenti, innentől kezdve bármikor váratlan kiadásod adódhat. Muszáj nyitottnak, ébernek és eszesnek lenned, ugyanis kreativitással csökkentheted a kiadásaidat. Ebben segítségedre sietnek a józanságot szimbolizáló bolygók május második felében, augusztus 22. és szeptember 5. között, illetve december második felében. Végül is a siker kulcsa a józanság és a kreativitás. Ne felejtsd el!

SKORPIÓ

Skorpió jegyűként 2019 életed egyik leggazdagabb éve lesz. Jupiter, a nagy szerencse és bőség bolygója a bevételi oldalt erősíti nálad. Irigylésre méltó helyzetben leszel. Pontosan emiatt megtalálnak olyan emberek, akik kölcsön akarnak kérni, vagy be akarnak vonni különböző befektetésekbe, amivel nincs baj addig, amíg megőrzöd a helyes ítélőképességedet. Ebből a szempontból rázós időszakok: május 27-31., június 4-14., június 21-26., augusztus 30-szeptember 20. Lehetőleg ekkor ne hozz döntést anyagi ügyben, és ne hozz olyan döntést, aminek nagy a tétje, vagy nagy összegről szól! Persze hozhatja másképp az élet, mégis jó lenne hallgatnod az égi jelekre.

NYILAS

Nyilas jegyűként életed egyik legcsodásabb éve elé nézel. Nem csak azért, mert bolygód, a Jupiter hazatérve szerencsét, bőséget és áldást hozott magával, hanem azért is, mert a Szaturnusz a bevétel oldaladat erősíti. Igaz, lassan, de folyamatosan növekvő mértékben. Már csak a kiadás oldalt kéne valahogy kordában tartanod. Légy észnél június 1. és augusztus 10. között. Ha ekkor nem kalkulálod el magad, minden rendben lesz. Szinte biztosra veheted, több olyan rokon, barát, ismerős, kolléga fog megtalálni, aki szorult helyzetére hivatkozva anyagi segítséget kér tőled. Ez nemcsak kínos, de veszélyes is. Veszélyezteti a kapcsolatotokat…

BAK

Bak jegyűként a helyzet ura leszel 2019-ben, ami azt jelenti, hogy a pénzügyeidet is képes leszel irányítani. Megfontoltságod és józanságod tesz valóban eredményessé, mégse dőlj hátra! Ha minden rendben megy, kezdj el gyanakodni, hiszen tudod, ilyenkor szokott valami váratlan beütni. Szerencsére erre is felkészülhetsz. Valószínűleg július 30., augusztus 2. és 15-16., december 22. azok a napok, amikor előre nem tervezett kiadásaid adódhatnak. Ez nem a te hibád, és persze másoké sem. Nem érdemes felhúzni rajta magadat. Murphy törvénye is azt mondja: Ami elromolhat, az el is romlik. Vagyis totál felesleges emiatt morogni, inkább gyorsan orvosold a dolgot!

VÍZÖNTŐ

Vízöntő jegyűként téged valójában nem izgatnak a pénzügyek, mert lehúznak az ilyen témák. Kicsinyesnek, garasoskodónak érzed magad, amikor kalkulálnod kell, holott a mondás szerint – és szerinted is – a pénz számolva jó. A másik, amire emlékeztetned kell magad, hogy a pénznek áramolnia kell: bejön, és ezzel a lendülettel ki is adod a kezedből. Mint a levegőt: beszívod és kifújod. Alapvetően jó pénzügyi mérleget zárhatsz 2019-ben, aminek csupán az az előfeltétele, hogy mértékletes maradj szeptemberben. Gyakorlatilag csak ebben a hónapban lesznek olyan konstellációk, amelyek mínuszba vihetnek. Tehát annyi a dolgod, hogy szeptemberben kizárólag a kötelező dolgokat vedd meg. Semmi mást…

HALAK

Halak jegyűként hihetetlen jól indul számodra 2019, hiszen januárban és február első felében pluszbevételt jelez a Mars. Csak az a baj, hogy ami bejön, az ki is megy. Lehet, hogy adósságot kell törlesztened belőle, vagy elhalasztott ügyeket finanszírozol. Ne bánd! Jön utánpótlás március 20-tól. Az év hátralevő időszakában arra kell ügyelned, hogy ne költs a túlzottan drága hobbira. Illetve költhetsz, de ésszel. A másik „fekete lyuk”: a barátok. Lehet, hogy ők megengedhetnek maguknak egzotikus utazást, wellness-hétvégét, drága éttermet, neked a saját költségvetésedet és kereteidet kell ismerned, betartanod, hogy később ne kerülj mínuszba.